Los Dodgers de Los Angeles incorporan al destacado agente libre Kyle Tucker

Los Dodgers no parecen dar por sentado un tricampeonato, y causaron sensación al acordar con el jardinero agente libre Kyle Tucker un contrato de cuatro años y $240 millones, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El equipo no ha confirmado el acuerdo.

Las lesiones empañaron el año de Tucker con los Cachorros en 2025, pero aún así terminó con 22 jonrones, 25 robos, un OPS de .841 y un OPS+ de 143, lo que confirma su estatura como el mejor agente libre disponible en esta temporada baja.

Tras la temporada, Chicago le presentó a Tucker una oferta calificada , que este rechazó. La oferta calificada, que le habría pagado 22,025 millones de dólares para 2026, lo vinculaba a la compensación del Draft; los Cubs recibirán una selección del Draft de 2026 tras la Ronda B del Balance Competitivo, ahora que Tucker ha firmado con otro club.

Una de las amenazas ofensivas más completas del juego, el jardinero combina una disciplina de élite en el plato con fuertes habilidades de contacto y gran potencia, así como suficiente conocimiento en el corrido de bases para tener impacto con sus piernas también, aunque no es particularmente veloz.

Desde 2020, su primer año como titular en las Grandes Ligas, Tucker ocupa el noveno puesto en las Grandes Ligas con un OPS+ de 143 (mínimo de 500 juegos jugados). También fue uno de los seis jugadores en registrar al menos 100 jonrones, 100 bases robadas y 300 bases por bolas en ese periodo, y lo hizo con la segunda tasa de ponches más baja (15.4%) de todos los jugadores del grupo. Solo 10 jugadores de posición han producido más WAR (según FanGraphs) que los 25.2 de Tucker en los últimos seis años.

Seleccionado en la quinta posición general por los Astros en el Draft de la MLB de 2015, procedente de la preparatoria HB Plant de Tampa, Tucker pasó sus primeros ocho años con Houston antes de ser traspasado a los Cubs en diciembre pasado. Su surgimiento fue clave para que los Astros mantuvieran la senda del éxito tras perder a varios jugadores de alto perfil en la agencia libre. Formó parte de tres equipos All-Star durante su etapa con el club y ganó una Serie Mundial en 2022.

Traspasado a Chicago para su último año antes de convertirse en agente libre, Tucker tuvo un comienzo impresionante con su nuevo equipo, con promedio de bateo de .291/.396/.537 y 17 jonrones en sus primeros 82 juegos. Como resultado, fue seleccionado por cuarta vez consecutiva para el Juego de Estrellas, lo que le valió uno de los puestos de jardinero titular de la Liga Nacional en la votación de los aficionados.

Sin embargo, Tucker pasó por una mala racha prolongada en julio y agosto mientras jugaba con una pequeña fractura en su dedo anular derecho, una lesión que sufrió el 1 de junio. Justo cuando parecía que estaba mejorando, sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda que lo dejó fuera durante gran parte de septiembre y lo limitó a desempeñarse como bateador designado durante la carrera de playoffs de los Cachorros, que se estancó contra los Cerveceros en la NLDS.

Fue algo similar al año anterior, cuando una lesión arruinó lo que se perfilaba como su mejor temporada. Tucker se golpeó la espinilla derecha con un foul el 3 de junio y terminó fuera de acción por más de tres meses. Antes de ser incluido en la lista de lesionados, estaba empatado en el segundo lugar de las Grandes Ligas con 19 jonrones y ocupaba el quinto lugar entre los clasificados con un OPS de .979.