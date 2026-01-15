Boleta disponible más barata para ver a RD en el Clásico Mundial cuesta 123 dólares, la más cara 656

Este jueves las Grandes Ligas colocó la disponibilidad de las boletas individuales para los partidos del Clásico Mundial de Béisbol, y ya varios de esos están “sold out”, incluyendo juegos de República Dominicana, y el partido final.

Como era de esperarse, por la rivalidad deportiva entre ambos países, con tan solo dos horas después de abrirse el proceso de venta de las boletas para el juego entre Dominicana y Venezuela, ya estaba todo vendido.

Ese partido será el último para ambos países en la ronda preliminar, y será efectuado en el Loandepot Park, hogar de los Marlins, en Miami.

Sin embargo, los que quieran ver al equipo dominicano todavían tienen oportunidad.

El equipo criollo debuta el 6 de marzo ante Nicaragua. De las boletas disponibles para ese partido, la más barata cuesta 173 dólares, ubicada en la “Zona Level B”, mientras que la más cara cuesta 656 dólares, asiento ubicado en el “Dogaut Club A”, en la parte izquierda.

Similar está el panorama para los demás partidos de Dominicana. Para el domingo 8, contra Holanda, a las 12 del mediodía, la boleta más barata cuesta 134 dólares, mientras que la más cara está a sólo 20 dólares más, pues la únicas partes disponibles corresponde a Home Run Porch C”.

Para el penúltimo partido, contra Israel, la boleta más barata cuesta 124 dólares, mientras que la más costosa, ubicada en la parte “Dogaut Club A”, cuesta 387 dólares.

Para el partido de la final del Clásico Mundial de Béisbol, está vendido en un 99%, pues solo quedan boletas en el área “Vista Level B” a 384 dólares cada una.