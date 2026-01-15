Aderlin Rodríguez no está en el lineup por segundo día seguido

A continuación les presentamos las alineaciones de los cuatro equipos de la jornada del jueves del Round Robin de la pelota dominicana.

Es la ausencia por segundo día seguido de Aderlin Rodríguez, inicialista de las Águilas Cibaeñas.

Las Águilas reciben a los Gigantes, mientras que los Leones visita a los Toros.

águilas

1. Leody Tavéras CF

2. Geraldo Perdomo SS

3. Cristhian Adames 3B

4. Rodolfo Amador DH

5. Jerar Encarnación LF

6. Ezequiel Durán 1B

7. Juan Carlos Gamboa 2B

8. Elih Marrero C

9. Steward Berroa RF

Luis Miranda P

Gigangtes

1. Gustavo Núñez SS

2. José Sirí CF

3. Deyvison De los Santos 1B

4. Carlos Franco DH

5. Kelvin Gutiérrez 3B

6. Marco Hernández 2B

7. Jorge Bonifacio RF

8. Diego Hernández LF

9. David Bañuelos

Cristopher Molina P

toros

1. Rudy Martin Jr. CF

2. Bryan De la Cruz RF

3. Eddie Rosario LF

4. Eloy Jiménez DH

5. Eric Filia 1B

6.Yairo Muñoz 2B

7. Jeimer Candelario 3B

8. Tres Barrera C

9. Sergio Alcántara SS

Enny Romero P

leones

1. Alcides Escobar 3B

2. Erik González SS

3. Sócrates Brito RF

4. Junior Lake LF

5. Raimel Tapia DH

6. Jorge Mateo 2B

7. José Marmolejos 1B

8. Pedro Severino C

9. Elier Hernández CF

Conner Greene P