Sepultan al padre del narrador de las Águilas Santana Martínez​

Don Antonio Martínez Severino, padre del cronista deportivo Santana Martínez, fue sepultado la tarde de este miércoles en el cementerio Municipal de Moca.

Don Antonio fue sepultado a las 3:00 de la tarde, luego de ser velado en la Funeraria Municipal mocana.

El deceso del padre del narrador de las Águilas Cibaeñas se produjo la noche del martes, mientras su hijo trabajaba en la descripción del juego entre los cibaeños Águilas y Gigantes.

El padre de Santana Martínez tenía 103 años a la hora de su deceso, lo que el comentarista deportivo calificó como "una bendición de Dios".

En el sepelio, Santana recibió el respaldo con su presencia del presidente de la Águilas Cibaeñas, licenciado Víctor García Sued, así como de Luis Ramón Ramia.

También acudieron varios de sus compañeros en la cadena de transmisión, como Andrés García, Elías Wehbe y Kevin Cabral, quien tuvo que terminar narrando el partido cuando Santana fue llamado para darle la triste noticia.

También estuvo presente una comisión de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), encabezada por su presidente Américo Cabrera, Franklin Peralta, el pasado presidente César Delmonte y Consuegra y Héctor Cepín, entre otros.

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral también se apersonó al cementerio para dar el adiós a don Antonio Martínez Severino.

El señor Antonio Martínez tuvo cuatro hijos, de los cuales sobreviven Santana y María Elena, única hembra de los cuatro.