Dice el presidente Luis Abinader que el montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el país este año marcha muy bien, y que todo saldrá a satisfacción. Yo le creo, aunque usted va al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, observa los trabajos y se queda medio asustado.

Porque el Centro Olímpico parece una zona en desastre: se siguen haciendo cientos de trabajos y hasta la verja perimetral está siendo renovada, no se sabe por qué. Además, hace unos días el gobierno quitó al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, cuyo organismo tenía el dominio de todo lo que es construcción, pero ya no está. Ese ministerio ahora lo dirige Ito Bisonó, quien estaba en Industria y Comercio.

Las instalaciones estarán a tiempo, con sus defectos de siempre. ¿Y la villa, dónde será? La tendrán en la ciudad Juan Bosch, en la parte Este, que no está lejos de la ciudad. Me cuentan que el gobierno hizo un acuerdo con una constructora privada, que levanta apartamentos allí; le pagarán el alquiler de cientos de viviendas y, luego de los juegos, los propietarios del proyecto podrán ejecutar la venta.

¿Por qué digo País Rico? Porque ya este país presenta eventos internacionales sin ningún tipo de crisis económica, sin que la dirigencia deportiva tenga que hacer una campaña mediática “lagrimeando” apoyo o denunciando indiferencia. Al contrario, el presidente Abinader los convoca a Palacio Nacional, les brinda agua mineral, café especial, té exquisito y hasta sus galletitas… Les dice que no hay problema de dinero y todos salen felices.

No es como antes. En los Docejuegos los líos estuvieron siempre presentes, igual en Santiago 86 y también en los Panamericanos 2003, en un ambiente en que el presidente Hipólito Mejía tuvo que tomar la decisión de seguir adelante en medio de la crisis bancaria del Baninter.

¿No tienen estos juegos voz opositora?, ¿nadie los ha criticado? Algunos lo han hecho bajo el argumento de que ese evento no aporta nada al país, que ya ha montado dos versiones de los Centroamericanos (1974 en Santo Domingo y 1985 en Santiago) y unos juegos continentales, los Panamericanos del 2003.

Señalan que esos juegos nadie los quería y que el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, los trajo aquí para terminar la controversia. No estoy seguro de eso, pero hay bastante de verdad.

También está el argumento de muchos federados, como José Luis Ramírez, de karate, cuya argumentación se enfoca a una merma en la medallería proyectada por la profunda división que afecta al movimiento olímpico, que calcula en 50 %. De hecho, en las últimas elecciones para la presidencia del COD la decisión fue por un voto a favor de Garibaldi Bautista.

Pero los juegos van sin ningún problema organizativo ni de dinero, porque Dominicana hace buen rato es un “País Rico”. Sin luz, sin agua, pero rico en dinero. ¿Se puede creer?

Naturalmente, este comité organizador es muy especial porque confluyen muchos personajes del deporte nacional, como el periodista José Monegro, director del periódico El Día, amante y gestor del baloncesto superior y clubístico del país; el señor Felipe Vicini, el jefe de Creso y gran deportista; el propio Luisín, con un background deportivo fuera de serie (incluyendo su calidad de miembro del Comité Olímpico Dominicano, apenas el segundo dominicano con tal distinción). Y luego están las demás autoridades del deporte nacional: ministro de Deportes, presidente del COD y directivos federados de gran experiencia.

Por esos predios hay paz, y no es aparente.

CONDOLENCIAS: Ha fallecido el señor Antonio Martínez, el padre del colega Santana Martínez, súper conocido como narrador de las Águilas. Tenía 103 años de edad, residía en Moca, donde fue sepultado la tarde de ayer. Santana no pudo narrar juego completo el martes, tampoco anoche, en momentos de duelo profundo. Un abrazo para él y toda la familia.

LA ROTACIÓN: Dice el reporte que los Medias Rojas de Boston han firmado al lanzador venezolano Ranger Suárez por cinco años y US$130 millones. Suárez lanzó para Filadelfia en 2025 y tuvo marca de 12-8 y 3.20 de efectividad. Se une al zurdo Garrett Crochet y los derechos Sonny Gray y Brayan Bello, dominicano. Boston se está armando, pero necesita más pitcheo abridor.

ROUND ROBIN: El Escogido ganó fácil 5-1 a los Gigantes y le falta un poco menos para asegurar su pase a la final… Los Toros tuvieron una gran cena en Santiago de Águilitas a la parrilla con limón, venciéndolas 3-0, y le sacan un juego de ventaja…

Este negocio podría extenderse incluso hasta el sábado próximo, el último día de acción.