Don Ellis Pérez, pionero de las transmisiones de GL para el país, cumple 90 años

Don Ellis Pérez, el pionero en el país de las transmisiones de Grandes Ligas, parece no tener fecha de vencimiento.

Se mantiene tan rozagante, lucido y risueño que da la impresión de que este miércoles está cumpliendo sus primeros 90 años.

El viernes 19 de abril de 1963 este ilustre santiaguero hizo historia al transmitir el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago, por su recién adquirida emisora Radio Universal, en la frecuencia 560 AM, con un staff conformado por el narrador Billy Berroa, Máx Álvarez en los comentarios y Osvaldo Cepeda y Cepeda como voz comercial.

Ese día “El Monstruo de la Laguna Verde” tuvo una gran faena, pues lanzó juego completo, en las cuales toleró una carrera y seis hits, concedió un boleto e hizo abanicar la brisa a ocho. Los Gigantes triunfaron cinco vueltas por una.

Como las informaciones llegaban mediante el sistema de teletipo, con varios minutos de retraso, Billy y sus compañeros de cabina, la cual estaba instalada en el Hotel Jaragua, dieron cátedras de su ingenio al recrear el ambiente como si estuviera transmitiendo desde el lugar del hecho.

Meses después se unió Tomás Troncoso, un bisoño comentarista de ojos verdes que con los años se convirtió en el más popular de todos.

El creciente interés por seguir la carrera del extraordinario lanzador Juan Marichal, así como de los hermanos Felipe, Mateo y Jesús Alou, le motivaron para, al menos, difundir de manera recreada los juegos del Gran Circo.

“En 1963 yo salí al aire con mi nueva emisora, que le llamé Radio Universal, y pensé que debía hacer algunas cosas que no fueran lo cotidiano que siempre se hacía aquí en la radio en esa época”, expresa el polifacético Ellis.

“Y entonces yo decidí seguir la carrera de ese grupito que incluía también a Julián Javier, segunda base de los Cardenales de San Luis”, resalta este gigante de la radio, la televisión y el turismo sobre su osada iniciativa.

“Una de las cosas que hice fue identificaciones musicalizadas. Yo escribí los textos y el maestro Rafael Solano, que ya era mi viejo amigo, me escribió la música”, declara Don Ellis, como es mayor conocido.