Águilas refuerzan defensa del cuadro con el mexicano Juan Carlos Gamboa

Con el objetivo de blindar el cuadro interior en el tramo final del Round Robin, las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del estelar infielder mexicano Juan Carlos “Haper” Gamboa.

Gamboa llega a la escuadra amarilla tras una temporada histórica en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México, donde fue galardonado como Jugador Defensivo del Año 2025. El “Harper” registró un impresionante factor de fildeo de .993, consolidándose como uno de los defensores más seguros del circuito.

Además de su solvencia defensiva en las paradas cortas, la intermedia y la antesala, Gamboa aporta un bate zurdo de alto impacto. Sus números en 2025 así lo confirman: promedio al bate de .376 en 68 partidos, con 10 cuadrangulares y 52 carreras remolcadas con los Diablos Rojos del México.

Asimismo, viene de accionar con los Yaquis de Obregón, en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde registró un promedio de .276 con 15 carreras impulsadas.

La Gerencia de Operaciones de Béisbol destacó que la llegada de Gamboa busca aportar estabilidad al infield y mayor profundidad al lineup, de cara a los cinco partidos decisivos que restan del Todos Contra Todos.

Reconocido como un bateador oportuno en situaciones de presión (clutch), el infielder mexicano se perfila como una pieza clave en las aspiraciones de las Águilas Cibaeñas de avanzar a la Serie Final.