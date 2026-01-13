J.C. Mejía rescató su carrera luego de recibir dos sanciones por dopaje

Dos veces se “cerró las puertas”, pero al final del camino se quedó con el rescate.

La trayectoria de J.C. Mejía en el béisbol no ha sido lineal. Entre sanciones por dopaje y la incertidumbre sobre su futuro, el lanzador dominicano tuvo que resistir dos castigos oficiales antes de volver a competir al más alto nivel.

Mejía fue suspendido en 2022 por ingerir sustancias prohibidas, cuando pertenecía a los Cerveceros de Milwaukee. Posteriormente, en septiembre de 2023, la MLB lo apartó nuevamente por 162 partidos tras dar positivo a estanozolol, un esteroide sintético derivado de la testosterona.

Sin embargo, esas no fueron las únicas pruebas que superó el derecho. También se recuperó de una cirugía en la pelvis y, en tres ocasiones, tuvo que quedarse en la liga de verano antes de poder viajar a las ligas menores en los Estados Unidos.

“La suspensión fue muy difícil… es un tema delicado para todos los peloteros. En la primera ocasión sentí mucho apoyo de mis compañeros, pero en la segunda los sentí diferentes, y los entiendo. Lo mejor de todo fue que pude levantarme, sobre todo durante mi proceso en Venezuela, donde pude lanzar. También fue clave el respaldo de la liga mexicana y de la nuestra”, explicó el cerrador de los Tigres del Licey, Jean Carlos Mejía, quien actualmente refuerza el bullpen de los Toros del Este.

Mejía recalcó que esas experiencias le demostraron que está preparado para superar cualquier tipo de adversidad.

“A todos los equipos profesionales les demostré que puedo seguir compitiendo. Tuve que hacer un gran esfuerzo para recibir una oportunidad y no la desaproveché”, manifestó durante una entrevista en el programa La Hora del Deporte, que se transmite por CDN Deportes.

Dominio en LIDOM

En su estadía en la LIDOM, Mejía registra una efectividad de 1.73, con 113 ponches y 42 boletos en 114.2 entradas lanzadas.

En 2024, luego de asumir el rol de cerrador de los Tigres, lideró el departamento de salvamentos. En la temporada 2024-25 logró 13 rescates y este año repitió la hazaña con ocho.

“Después de jugar béisbol invernal, mi carrera despegó. Estos torneos son muy importantes para ganar experiencia y ver el juego desde otra perspectiva. Si eres novato y tienes buenos resultados, se te abren muchas puertas, porque hay muchos ojos observándote”, agregó.

Cerrador de los azules

Mejía asumió además la responsabilidad de sustituir al máximo relevista en la historia de la pelota dominicana, Jairo Asencio, líder histórico en salvamentos con 169.

“Tener esa oportunidad con el mejor equipo de la región es demasiado importante. Los Tigres representan la cara de la pelota invernal. Desde 2021 siempre me han dado un rol en el bullpen y hemos sabido aprovechar el momento”, explicó Jean Carlos.

Su último paso por las Grandes Ligas se produjo antes de la suspensión de 2023, cuando lanzó 11.1 entradas con una efectividad de 5.56.

Desde el 2020, año de su debut, Mejía ha logrado dos campeonatos con los Tigres.

En la temporada 2022-23, los Tigres vencieron a las Estrellas y al año siguiente replicaron la dósis ante el mismo equipo.

¿Ave fénix?

Jean Carlos Mejía forma parte de un selecto club que se ha ganado el respeto en el terreno de juego luego de dar positivo a esteroides.

Un caso particular es el de Nelson Cruz, quien hoy es el gerente del equipo dominicano que irá al ClásicoMundial y que también registró una gran carrera en MLB luego de ser sancionado.

Fernando Tatis Jr., de los recientes, fue apartado de la MLB por 80 juegos en el 2022 tras arrojar positivo a Clostebol. Luego de ese resultado ha ganado en dos ocasiones el guante de oro y el premio al Guante de Platino.