¿Cuál equipo es más caro, RD o USA?

Aparte de la recta final del round robin, es tema de cada día el seguimiento al Clásico Mundial de Béisbol y los enfoques llegan por todos lados. Uno de ellos es sugerido por el amigo deportista Rafael Pérez, quien me pide escribir sobre los contratos de los jugadores de posición de República Dominicana y Estados Unidos, para comprobar dónde se mueve más dinero.

¿Cómo así, diría usted? Bueno, solamente se suman esos montos y obtendremos totales para cada país. Advierto, de inmediato, que Dominicana ganará fácil por una razón muy simple: en el roster de Quisqueya hay dos de los tres mejores pactos de MLB, los 765 millones de dólares de Juan Soto y los 500 millones de Vladimir Guerrero Jr. Entre los dos suman 1,265 millones, que es un poco más de los principales de Estados Unidos.

Veamos, a continuación, los nombres de cada alineación y los contratos de sus principales.

R. DOMINICANA

Catcher: Yainer Díaz, todavía no tiene contrato y su salario va a arbitraje. Ganó unos 800 mil dólares el año pasado y juega para los Astros de Houston.

Primera base: Vladimir Guerrero Jr., tiene pacto de US$500 millones con Toronto, el cual inicia este año 2026.

2da base: Ketel Marte, de Arizona Diamondbacks, juega por 6 años y US$105 millones (2026-2029).

Shortstop: Geraldo Perdomo, de Arizona también; el año pasado recibió extensión de contrato por 4 años y US$45 millones.

3ra base: Manny Machado, Padres de San Diego, tiene pacto de US$350 millones.

Left field: El Almirante mayor Juan Soto, con sus US$765 millones para los Mets de Nueva York.

Jardinero central: Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, tiene 7 años por US$119 millones (hasta el 2029).

Jardinero derecho: Fernando Tatis Jr., 14 años por US$340 millones.

Designado: José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, contrato de 7 años por US$141 millones. Supuestamente será el designado, pero también puede ser alternado con Machado, a quien apodan “El Ministro de la Defensa”.

Este grupo estaría confirmado hasta ahora, pero eso pudiera variar de aquí al inicio del evento el 5 de marzo.

ESTADOS UNIDOS

¿Quién será el receptor de Estados Unidos? Se llama Cal Raleigh, de los Marineros, y disparó 60 jonrones en 2025. Quedó en segundo lugar del MVP disputando con Aaron Judge.

1ra base: Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, contrato de largo plazo por US$330 millones.

2da base: Brice Turang, joven jugador de los Cerveceros de Milwaukee, todavía no tiene contrato de largo plazo.

Shortstop: Bobby Witt Jr., Reales de Kansas City, ya está asegurado por 7 años y US$148 millones (2024-30).

3ra base: Dicen que Gunnar Henderson, que juega el short de los Orioles, y quien está ganando poco dinero todavía.

Left field: Se cita el nombre de Corbin Carroll, estrella de Arizona Diamondbacks, con 8 años por US$111 millones.

Jardinero central: Byron Buxton, estrella de Minnesota, se inscribe con un pacto de 7 años y US$100 millones. Otra opción, para alternar, será el joven jugador de Chicago Cubs Pete Crow-Armstrong, todavía en arbitraje.

Jardinero derecho: Aaron Judge, de los Yanquis, con pacto de 9 años por US$360 millones.

Designado: Kyle Schwarber, quien estaba en la agencia libre, pero firmó con su equipo Filadelfia por 5 años y US$150 millones.

En ambos equipos, quedaría por definir la rotación final. Por Dominicana hay mucha inseguridad; por USA ya han dado el visto bueno estelares del calibre de Paul Skenes, Tarik Skubal (ganadores de Cy Young), Logan Webb, entre otros.

Totales: para Dominicana US$2,365 millones; para USA 1,204 millones. Y reitero que la diferencia la marcan Vladimir Jr. y Soto.

¿Qué lectura tiene esto? Es un indicativo de por dónde anda actualmente las Grandes Ligas: muchísimo dinero para sus protagonistas, los peloteros, y todo eso sucede porque el negocio lo produce. Ni más ni menos.

MÁS NOTAS DE MLB

Nolan Arenado, con diez guantes de oro, fue cambiado ayer por los Cardenales de San Luis a Arizona Diamondbacks. Tiene 34 años de edad y contrato de 9 años por US$275 millones, que termina en 2027. Arizona quiere que los ayude a regresar a postemporada. En 2025, Arenado estuvo lesionado bastante tiempo y solo disparó 12 jonrones con 52 empujadas. San Luis lo cambia por un movimiento económico.

El nicaragüense Jonathan Loáisiga firmó también con Arizona, a ver si recupera su antigua forma. Loáisiga estuvo 8 temporadas con los Yanquis y sale de la organización por vez primera en su carrera. Ha tenido problemas de lesiones los dos últimos años.

Dice un reporte que los Mets quieren al jardinero Kyle Tucker y que le ofertan un contrato que le daría unos 50 millones por año. Es bateador zurdo y, naturalmente, sería prudente que un bateador derecho de poder ofrezca apoyo a Juan Soto. Pudiera ser Francisco Lindor, que batea a las dos manos.

