Courtney, el relevo y pobre defensa del Escogido guían Toros al triunfo

Justin Courtney logró una sólida salida de cinco entradas en blanco y el bullpen taurino lo apoyó, para conducir la importante victoria de los Toros del Este 3-1 sobre los Leones del Escogido, en la continuación del tramo final del Todos Contra Todos.

El abridor taurino Justin Courtney (2-1, 4.61) estuvo intratable desde el montículo, completando cinco episodios en blanco, de tan sólo tres hits, no otorgó boletos y propinó cinco ponches. Para Courtney, esta fue su segunda salida del Round Robin donde completa al menos cinco entradas, ambas en forma consecutiva.

Luego de Courtney, el bullpen naranja se combinó para lanzar cuatro entradas de una sola carrera inmerecida, tres hits, una base por bolas y tres ponches, en los brazos de Anderson Severino, Jimmy Yacabonis, Yaramil Hiraldo, J.C. Mejía y Joe Corbett, quien se apuntó el salvamento (4º).

Con este importante triunfo, los Toros (8-6) permanecen en el segundo lugar del Rpund Robin y frenan una racha de cuatro derrotas seguidas, se mantienen en la segunda posición.

LAS CARRERAS

En el segundo episodio, los Toros lograron un rally de tres vueltas iniciado por batazo de hit y error del catcher debutante Onix Vega con hombres en primera y segunda, suficiente para que Eloy Jiménez anote la primera vuelta, luego del error del campocorto Erik González.

Al siguiente bateador, Rafael Lantigua con otro rodado combinado con otro error,del campocorto, provocó que anotarán Eric Filia y Onix Vega para ampliar el marcador 3-0.

Más tarde, en el séptimo, los escarlatas fabricaron su única carrera por elevado de sacrificio de Michael De La Cruz al righ field, impulsando a Jorge Mateo, para acercarse 3-1.

Por los Toros, Onix Vega de 4-2 y una anotada en su debut; Eloy Jiménez de 4-1, anotó una; Eric Filia de 2-1, tomó dos boletos, anotó una y Bryan De La Cruz se fue de 4-1 con un doble.

Por los Leones, Sócrates Brito de 4-1 con doble; José Marmolejos de 4-2, y Michael De La Cruz produjo una vuelta.

Este miércoles sigue la acción del Round Robin, con otro crucial encuentro, cuando los Toros, con Jaime Barria en el montículo, visiten a las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, a partir de las 7:30 p.m