Agustín Ramírez gana recibe premio Novato del Año dominicano en Grandes Ligas

Agustín Ramírez, receptor de los Marlins de Miami, fue galardonado como “Novato Dominicano del Año 2025 del béisbol de Grandes Ligas”, este martes durante un acto que fue celebrado en el Restaurante Fratello, en el Ensanche Naco de Santo Domingo.

Ramírez ganó el preciado trofeo, “Novato Dominicano del Año 2025 en Grandes Ligas”, al recibir 19 votos de primer lugar, 2 de segundo lugar, para totalizar 206 puntos.

Heriberto Hernández, outfielder de los Marlins de Miami, terminó en el segundo puesto con 1 voto de primer lugar, 10 sufragios de segundo, más 9 de tercero y 1 voto para quinto, para un total de 158 puntos.

Jasson Domínguez, patrullero de los Atléticos de Oakland, concluyó en la tercera posición, con 156 puntos en total con 1 voto de primero, 9 votos de segundo, 8 votos de tercero, 3 de cuarto lugar, respectivamente.

Entre los ganadores del premio de Novato Dominicano del Año, quienes han recibido su trofeo en los pasados 25 años, figuran Rafael Furcal, Albert Pujols, Daniel Cabrera, Ángel Berroa, Willy Taveras, Robinson Canó, Hanley Ramírez, TJ Peña, Edison Volquez, Neftalí Feliz, Iván Nova, Wilin Rosario, Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, Fernando Tatis Jr., Wander Franco, Julio Rodríguez, Yainer Diaz, Luis Gil y otros.