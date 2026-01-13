Águilas Cibaeñas dejan a Gigantes en el terreno con hit de Ezequiel Durán

Ezequiel Durán se puso la capa de héroe y conectó el batazo ganador para que las Águilas Cibaeñas dejaran en el terreno a los Gigantes del Cibao, con marcador de 4-3, en un partido que se extendió a 11 entradas, preparando el escenario para el juego de este miércoles ante los Toros del Este por la segunda posición del Round Robin.

Durán colocó la pelota entre primera y segunda para remolcar a Leody Taveras, quien había entrado

como corredor fantasma y avanzó hasta tercera por un rodado al cuadro de Geraldo Perdomo.

Con el triunfo, las Águilas se mantienen igualadas con los Toros, ambos con marca de 8-6, luego de

que los romanenses se impusieran a los Leones del Escogido.

Precisamente, Águilas y Toros están citados para este miércoles a las 7:30 de la noche en el estadio

Cibao, donde el ganador se quedará solo en la segunda plaza clasificatoria.

La victoria fue para Lupe Chávez (1-0), mientras que la derrota la sufrió Blake Weiman (1-1).

Jorge Tavárez abrió el encuentro por las Águilas y trabajó durante 4.0 entradas, en las que permitió

dos carreras, ambas por jonrones; aceptó cuatro imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a

tres rivales.

El relevo amarillo estuvo a cargo de Roddery Muñoz (4), Andrew Pérez (4), Jonathan Hernández (6),

Jean Carlos Henríquez (7), Junior Fernández (9), Junior Marte (10) y Lupe Chávez (11).

Por los Gigantes, Emilio Vargas inició el partido con una actuación de 3.0 episodios, en los que

permitió una carrera, no concedió imparables, regaló tres boletos y abanicó a un bateador.

El bullpen de los Gigantes fue conformado por Antonio Santos (4), Freidy Gómez (6), Tayron Guerrero

(7), Emmanuel Mejía (8), Aidan Anderson (8), Jimmy Cordero (9), Blake Weiman (10) y Hansel Robles

(11).

A la ofensiva por las Águilas, Ezequiel Durán conectó dos sencillos, incluyendo el hit ganador; Jerar

Encarnación, Rodolfo Amador y Cristhian Adames aportaron un doble cada uno.

Por los Gigantes, Kelvin Gutiérrez disparó un cuadrangular, un doble y un sencillo; José Sirí conectó

un jonrón y dos imparables; Eddinson Paulino ligó dos indiscutibles y Deyvinson De los Santos agregó

un sencillo.

Las Águilas anotaron primero en la apertura del partido, cuando Steward Berroa negoció base por

bolas, se robó la segunda, Leody Taveras recibió pasaporte y Berroa estafó la tercera antes de anotar

por un tiro desviado del receptor.

Los visitantes igualaron el marcador en el tercer episodio con jonrón de José Sirí y tomaron ventaja

en el cuarto con otro cuadrangular, esta vez de Kelvin Gutiérrez.

Los Gigantes sumaron una carrera más en el quinto, tras dos outs, con sencillos consecutivos de José

Sirí, Eddinson Paulino y Deyvinson De los Santos.

En el séptimo, los locales se acercaron con doble de Jerar Encarnación, sacrificio de Ezequiel Durán y

elevado de sacrificio al jardín central de Aderlin Rodríguez.

Las Águilas empataron a tres carreras en el octavo inning cuando Rodolfo Amador, bateando de

emergente, conectó sencillo; Fernando Peguero entró como corredor emergente, avanzó a segunda

por sacrificio de Steward Berroa, Geraldo Perdomo recibió base por bolas y Cristhian Adames disparó

un sencillo remolcador.