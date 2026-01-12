Jorge Subero Isa seguirá como presidente de la comisión para nuevo estadio

A pesar de haber sido nombrado recientemente como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa anunció que continuará presidiendo varias comisiones gubernamentales, entre ellas la que evalúa la construcción de un moderno estadio de béisbol.

Subero Isa encabeza la comisión creada por el presidente Luis Abinader para estudiar la viabilidad de un nuevo estadio en terrenos estatales del Ensanche La Fe, iniciativa que busca dotar al país de una infraestructura deportiva con estándares internacionales y con capacidad para acoger eventos de gran magnitud, tanto nacionales como internacionales.

La comisión, integrada por representantes del Ministerio de Deportes, el Comisionado Nacional de Béisbol, entidades financieras estatales y otros actores clave, tiene la responsabilidad de analizar los aspectos técnicos, económicos, legales y urbanísticos del proyecto antes de presentar sus conclusiones al Poder Ejecutivo.

La publicación en X de Subero Isa, indica que su nueva designación no interfiere con los trabajos que ya venía realizando al frente de estas comisiones, y que dará continuidad a los procesos iniciados.

Subero Isa fue designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo mediante decreto presidencial, una función desde la cual asesorará al Gobierno en asuntos legales de alto nivel.