Gustavo Núñez sobresale entre ganadores del Guante de Oro con su cuarta elección

La premiación Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova por TotalEnergies anunció los ganadores del Guante de Oro a los mejores defensores en la serie regular del presente Campeonato de Béisbol Profesional 2025-26.

El intermedista Gustavo Núñez, de los Tigres del Licey, ganó su cuarto Guante de Oro de por vida, para ser el que tiene más galardones a la excelencia defensiva entre los premiados de esta ocasión.

Yamaico Navarro y Erik González, respectivos inicialista y torpedero de los Leones del Escogido, junto utility Cristhian Adames lograron el tercero de sus carreras.

Los jardineros Johan Rojas (Gigantes) y Leody Taveras (Águilas) ganaron por segunda vez y su colega Gilberto Celestino se llevó su primero.

Jorge Taveras (Águilas), fue el mejor fildeador entre los lanzadores y ganó su primer Guante de Oro, lo mismo que el receptor Pedro Severino y el antesalista Jeimer Candelario.

Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova por TotalEnergies celebran esta temporada su aniversario 55 reconociendo a los jugadores nativos más valiosos con una especial dedicatoria al exjugador Félix José.

Las selecciones estuvieron a cargo de los integrantes del Jurado Original, quienes también seleccionarán al Jugador Más Valioso de la serie semifinal.

La premiación ha sido asumida por la filial de TotalEnergies en República Dominicana con el objetivo de resaltar las hazañas de los jugadores criollos de nuestro béisbol, quienes constituyen un orgullo para el pueblo dominicano.

Se celebra desde hace 55 años y fue fundada en 1970 por el veterano cronista deportivo Emilio Nicolás -Cuqui- Córdova, fallecido en marzo de 2019 y quien se mantuvo como principal organizador del evento.

Los trofeos fueron entregados por las ejecutivas de TotalEnergies Marjorie Martínez, Abril Betances y Laura Hernández.