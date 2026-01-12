El Fondo para la Niñez David Ortiz y CEDIMAT celebran el Día de Reyes

El Fondo para la Niñez David Ortiz y los Centros de Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) realizaron una actividad conmemorativa por el Día de Reyes, en donde agasajaron a niños y niñas operados en el centro de salud por afecciones cardiovasculares.

Estos infantes son parte de los beneficiados por el Fondo para la Niñez David Ortiz, fundación que apoya a familias de escasos recursos con pequeños que han tenido alguna condición cardiaca, los cuales han sido intervenidos gratuitamente.

Durante la jornada, los menores recibieron juguetes y obsequios, en un ambiente organizado y cercano, que buscó resaltar el valor de esta tradición y brindar un momento de alegría a los pacientes pediátricos y sus familiares.

David Ortiz expresó: “Desde la Fundación David Ortiz, creemos firmemente que cada niño merece crecer con oportunidades, con salud, con alegría y con sueños grandes. Por eso, cada vez que tenemos la oportunidad de unir esfuerzos para apoyar a nuestra niñez, estamos presentes. Hoy quiero agradecer de manera muy especial a CEDIMAT, una institución que no solo se destaca por su excelencia médica, sino también por su compromiso humano y social. Gracias por caminar junto a nosotros en esta hermosa causa y por demostrar que cuando la salud y la solidaridad se unen, se logran grandes cosas”,

“Este tipo de actividades refuerzan la importancia de la colaboración interinstitucional para impactar positivamente a la comunidad y promover valores de solidaridad, empatía y acompañamiento social”, resaltó Nelva Peláez de Pichardo, directora de la fundación.

La labor altruista de este jonronero ha hecho que CEDIMAT designara su piso pediátrico de Centro Cardiovascular bajo su nombre. Anualmente, la fundación y el centro de salud, intervienen quirúrgicamente alrededor de 250 a 300 niños por algún tipo de cardiopatía.

El nivel pediátrico del centro cardiovascular concentra facilidades para los niños, tales como: consultas y exámenes, quirófanos, unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, habitaciones para hospitalización, y dos áreas para juegos interactivos.

Con esta acción, la Fundación David Ortiz y CEDIMAT reiteran su vocación de servicio y su interés en apoyar iniciativas que favorezcan el desarrollo integral de la niñez dominicana.