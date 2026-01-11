Odrisamer Despaigne llega a las Águilas Cibaeñas y debuta hoy ante los Gigantes

Las Águilas Cibaeñas anunciaron oficialmente la contratación del experimentado lanzador cubano Odrisamer Despaigne, quien se integra de inmediato al equipo para fortalecer la rotación de abridores en la recta final del Round Robin de la Liga Dominicana de Béisbol.

El derecho, con amplio recorrido en las Grandes Ligas, ha sido designado para tomar la lomita esta tarde en el importante encuentro frente a los Gigantes del Cibao.

Despaigne llega procedente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde brilló con los Yaquis de Obregón. Durante la temporada regular registró una sólida efectividad de 2.95 y sumó siete victorias, demostrando que llega en plenitud de condiciones para aportar estabilidad al cuerpo monticular aguilucho.

Experiencia en MLB

Despaigne vistió las camisetas de los Padres de San Diego, Marlins de Miami, Orioles de Baltimore, Medias Blancas de Chicago y Rojos de Cincinnati.

Es conocido por su capacidad para lanzar múltiples entradas, además de su versatilidad en los ángulos de salida de la pelota y el manejo de velocidades.

El derecho cubano aporta su veteranía en un momento clave, en el que las Águilas buscan asegurar su boleto a la Serie Final.