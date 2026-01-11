Le falta poquito al Escogido

Los Leones del Escogido ganaron sus juegos de sábado y domingo, ponen su marca en 10-3 y están a poca cosa de pasar a su segunda final seguida, en busca de su corona 18. El intento va en serio, según declaró recientemente José Miguel Bonetti. El Escogido tuvo ayer en acción a Ramel Tapia, jardinero, quien no estuvo el sábado porque estaba contrayendo nupcias (la luna de miel fue solo de un día, un récord de todos los tiempos, creo yo).

Los Toros sufrieron su cuarta derrota seguida y, en las últimas horas, han añadido al jardinero boricua Eddie Rosario y al inicialista y jardinero Eric Filia. Eso para suplir sus recientes bajas: primero Luis Liberato, detenido al firmar con un equipo de Corea, y luego a Gilberto Celestino, lesionado.

Las Águilas vencieron fácil a los Gigantes ayer y colocan su marca igual que los Toros en 7-6. Esos dos equipos tienen dos juegos pendientes por delante: el miércoles 14 en el Estadio Cibao y el viernes en La Romana. Toros y Águilas están a tres juegos de los Leones.

¿Qué queda por delante? A partir de este martes se celebran cinco fechas corridas. Los Toros, además, tienen dos con Escogido y otro con Gigantes. Las Águilas tendrán otros dos contra Gigantes y uno final ante el Escogido, que será el sábado 17, para cerrar en Santo Domingo.

La lucha entre Águilas y Toros será bien dura.

SUBERO ISA: Alguien pregunta si el Dr. Jorge Subero Isa permanecerá como presidente de la Comisión Consultiva para un nuevo estadio de béisbol en la ciudad de Santo Domingo. La inquietud llega a raíz de la designación del abogado como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nombramiento emanado por el presidente Luis Abinader hace unos días.

Además, Subero tiene otro cargo como presidente de la Comisión del Centro Penitenciario Las Parras. Pregunté al propio Subero Isa y me respondió lo siguiente:

“Precisamente estoy elaborando una información en el sentido de que seguiré al frente, tanto de la comisión que estudia la construcción del nuevo estadio de béisbol, como de la comisión del Centro Penitenciario Las Parras. Nada cambia. Incluso, le informo que el próximo jueves tendremos una reunión y recibiremos a una comisión de la Federación Dominicana de Peloteros. Otros puntos de interés están también agendados”.

Previamente, una fuente de la Comisión me había dicho que el presidente Abinader le solicitó seguir al frente de ambas comisiones: para el estadio y la Comisión para el Plan de Reforma Penitenciaria. Esta fue creada en el decreto 186-24 en 2024, y la del nuevo estadio por el decreto 306-25 del año pasado, modificada luego por el decreto 378-25.

Así que el Dr. Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene mucho para entretenerse, pero se mantiene jovencito en su espíritu y sus facultades. “Solo” tiene 78 años de edad y el próximo 9 de marzo cumple 79.

BUEN DINERO: Alex Bregman ha firmado con los Cachorros de Chicago y será su antesalista a partir del 2026. Le dieron contrato de cinco años por US$175 millones y ganaría, en promedio, US$35 millones por temporada. ¿Es mucho dinero para Bregman, un veterano de 31 años de edad y 10 en MLB? Eso lo dicta el mercado.

Lo curioso de su caso es que tenía buen pacto económico con los Medias Rojas de Boston, habiendo firmado por tres años y US$120 millones, pero con una opción de salirse y regresar a la agencia libre. En 2025 ganó US$36 millones y obtendría US$41 millones los dos años siguientes.

La pasada campaña su producción ofensiva fue de .273, con 18 jonrones y 62 empujadas, OBP de .360 y OPS en .821, actuando en 114 juegos debido a lesiones. También se vio involucrado en la controversia inicial con Rafael Devers, y parece que en definitiva renunció a ese ambiente. Ahora tomará una silla de líder en los Cubs, que no tendrán a su jugador más caro del año pasado, el jardinero Kyle Tucker. En sus 10 años de liga mayor, Bregman, de 5 pies 11 pulgadas, batea .272 con 209 jonrones.

EL CUARTO: Dicen los historiadores del béisbol dominicano que Eric Filia, que ahora refuerza a los Toros del Este, es el cuarto pelotero en actuar con los seis clubes de Lidom. Anteriormente lo habían hecho tres cubanos, todos lanzadores: Francisley Bueno, Yunesky Maya y Raúl Valdés. Esto incluye, desde luego, juegos de serie regular y playoffs. Filia, de 33 años de edad, viene de jugar con los Mochis de la Liga Invernal de México, promedio de .363, pero sin jonrón.