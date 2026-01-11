Escogido vence a Toros y "pone un pie" en la serie final

Un rally de seis anotaciones en el sexto episodio acercó aún más a los Leones del Escogido a la Serie Final tras vencer este domingo 7-2 a los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los campeones nacionales y del Caribe, con marca de 10-3 luego de la victoria, continúan encabezando el Todos contra Todos, ahora tres juegos por encima de los Toros (7-6), cuando restan cinco encuentros por disputar.

Los dueños de casa llenaron las bases sin outs en el sexto ante Anderson Severino, quien fue sustituido por Jhan Maríñez, que caminó a Jorge Mateo para que los escogidistas empataran 2-2. Un imparable de Michael De la Cruz al prado izquierdo empujó otras dos para los rojos, que sumaron una más con un passed ball de Tres Barrera que llevó a De la Cruz a la antesala desde anotó por indiscutible de Alcides Escobar al central. Un incogible de Erik González al central movió a Escobar a tercera para alcanzar la registradora con otro passed ball de Barrera.

Los taurinos marcaron una vuelta en la primera entrada tras boletos seguidos de Grant Gavin a Eric Filia y Bryan De La Cruz, y sencillo remolcador de Eddie Rosario al central. La respuesta escarlata no se hizo esperar ya que González pegó triple al central, misma zona a la que Sócrates Brito conectó elevado de sacrificio para empatar el juego.

Los visitantes sumaron una más en el cuarto cuando Rosario fue transferido por Gavin, lo que provocó su sustitución por Diógenes Almengó, que movió al corredor a segunda con un lanzamiento desviado y permitió doble empujador de Yairo Muñoz al jardín izquierdo.

El lanzador ganador fue Jefry Yan (1-0) al presentarse en una entrada en blanco de un ponche. La derrota fue para Severino (1-1), a cuya cuenta fueron tres de las carreras del Escogido en el sexto.

Por los melenudos, De la Cruz se fue de 4-1, con dos producidas y una anotada; Escobar, de 5-2, con una impulsada, una anotada y una base robada; González, de 4-2, con triple y anotada, y Tapia, de 4-2, con una anotada. Por los romanenses, Rosario bateó de 3-1, con una empujada, una anotada y transferencia, y Muñoz, de 4-2, con doble y empujada.

Los Leones descansarán este lunes para volver a la acción el martes en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, cuando se midan nuevamente a los Toros del Este a las 7:30 de la noche.