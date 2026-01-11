Águilas empatan en segundo lugar y eliminan oficialmente a los Gigantes

Con una magistral labor monticular del debutante Odrisamer Despaigne y un sólido despliegue ofensivo colectivo de 13 imparables, las Águilas Cibaeñas volaron alto este domingo al derrotar 9-3 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier.

El encuentro marcó el inicio del último tercio de la serie semifinal (Round Robin) 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

Con el revés, los Gigantes quedan oficialmente eliminados, pues ya no tienen manera de llegar a la segunda posición, incluso ganando todos sus partidos.

Con menos de 24 horas en el país, el derecho cubano Despaigne respondió con creces en su debut, cumpliendo a cabalidad con el llamado del dirigente aguilucho Luis “Pipe” Urueta.

El veterano lanzador exhibió gran dominio apoyado en una efectiva mezcla de velocidades y excelente localización, al completar 5.2 entradas en las que permitió apenas dos carreras y cuatro imparables. Su labor fue especialmente dominante entre el tercer y sexto episodio, tramo en el que retiró a 10 bateadores de manera consecutiva. Además, concedió un boleto y ponchó a tres rivales.

A la ofensiva, se destacaron Ángel Genao, con tres imparables; Cristhian Adames, con cuadrangular; y Ezequiel Durán y Steward Berroa, quienes remolcaron dos carreras cada uno.

Con este triunfo, el conjunto aguilucho provocó un empate en la segunda posición clasificatoria cuando restan apenas cinco partidos del calendario semifinal, intensificando la lucha por un boleto a la serie final.

Tras el resultado, las Águilas mejoraron su récord a 7-6, dando alcance a los Toros del Este en el segundo puesto de la tabla. El empate se produjo luego de que los Toros cayeran derrotados ante los Leones del Escogido (10-3), líderes del “Todos contra Todos”.

La victoria fue para Odrisamer Despaigne (1-0) y la derrota recayó sobre Bryan Rodríguez (1-1).

Acción

Las Águilas fabricaron un rally de cuatro carreras en el primer episodio. Steward Berroa abrió negociando boleto, pero fue forzado en la intermedia tras un rodado de Leody Taveras, quien alcanzó la inicial en la jugada. Taveras avanzó a segunda con rodado de Geraldo Perdomo y anotó gracias a un error del inicialista tras un batazo de Cristhian Adames. Acto seguido, Jerar Encarnación conectó sencillo y Ezequiel Durán sacudió un doble remolcador de dos carreras. Durán anotó la cuarta vuelta del episodio impulsado por un imparable de Aderlín Rodríguez.

Los Gigantes descontaron en el tercer episodio cuando Diego Hernández disparó un jonrón solitario para colocar el marcador 4-1. Más adelante, en el sexto inning, Carlos Franco empujó la segunda carrera del conjunto local con un sencillo que llevó al plato a Eddinson Paulino, quien se había embasado por hit y avanzado tras boleto a Deivison De los Santos.

Sin embargo, las Águilas sentenciaron el encuentro con un racimo de cuatro carreras en la parte alta del séptimo episodio para despegarse 8-2. La ofensiva comenzó con un cuadrangular solitario de Cristhian Adames. Luego, Aderlín Rodríguez y Ángel Genao ligaron sencillos consecutivos, y Sebastián Rivero remolcó a Rodríguez con un imparable por la intermedia. El golpe definitivo lo dio Steward Berroa, quien limpió las bases con un oportuno triple por el jardín izquierdo, empujando dos carreras más.

La ofensiva amarilla agregó una más en el octavo episodio para colocar la pizarra 9-2. Geraldo Perdomo negoció boleto, se robó la segunda base y avanzó a tercera con un rodado de Adames. Con el corredor a 90 pies, Jerar Encarnación conectó un sencillo remolcador que produjo la novena carrera aguilucha.

Los Gigantes marcaron su tercera vuelta en el octavo episodio mediante un jonrón solitario de Ricardo Céspedes.

Pitcheo

Tras la salida de Despaigne, el bullpen amarillo cumplió a la perfección. Andrew Pérez heredó dos corredores y sacó el out que cerró la sexta entrada; Junior Fernández lanzó un séptimo inning en blanco, y Osvaldo Bidó trabajó el octavo y noveno episodios, permitiendo una carrera.

Por los Gigantes, abrió Bryan Rodríguez, quien permitió cuatro carreras —una inmerecida— en apenas dos tercios de entrada. Le siguieron en el relevo Joel César (0.1), Frank Garcés (1.2), Ofreidy Gómez (0.1), Adisyn Coffey (2.0), Bake Weiman (1.0), Luis Frías (0.2), quien toleró tres carreras; Aidan Anderson (1.0), que cedió una vuelta; Wellington Díaz (0.1) y Miguel del Pozo (1.0).