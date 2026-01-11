ACDS realiza emotivo acto en recordación de los caídos el 11 de enero de 1948 en Río Verde, Yamasá

La benemérita Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) conmemoró, la mañana de este domingo, el 78.º aniversario de la tragedia de Río Verde, Yamasá, ocurrida el 11 de enero de 1948, en un solemne y emotivo acto celebrado en el Cementerio de la calle 30 de Marzo, específicamente en el mausoleo donde reposan los restos de las víctimas.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del tesorero de la ACDS, periodista Franklin Peralta, quien recordó con profundo sentimiento el fatídico suceso, destacando el compromiso permanente de la institución de mantener viva la memoria de este hecho histórico que marcó un antes y un después en el deporte dominicano, especialmente en el béisbol.

El discurso central fue pronunciado por Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), quien resaltó la trascendencia del accidente aéreo para la deportividad nacional y el impacto irreparable que tuvo para el béisbol santiagués y dominicano.

El pase de lista de los fallecidos estuvo a cargo de la socia de la ACDS, Johanny Núñez, acompañada por el trompetista Jaime Cruz, quien interpretó El Toque del Silencio. El responso fue oficiado por el padre César Hilario.

La emotiva declamación del poema escrito por el poeta Suárez Vásquez fue realizada por Don Ramón de Luna, mientras que el panegírico estuvo a cargo del socio de la ACDS Radhames Bonilla. El acto fue conducido por el maestro de ceremonias Miguel de Jesús Rodríguez.

Durante la lectura del panegírico, a cargo del socio de la ACDS Radhames Bonilla, se produjo un emotivo momento cuando se recibió una llamada telefónica desde los Estados Unidos del Inmortal del Deporte Dominicano, Manuel Mota, quien se dirigió a los presentes con palabras cargadas de sentimiento, resaltando la trascendencia histórica de este acto de recordación, la importancia de mantener viva la memoria de los mártires del deporte nacional y felicitando de manera efusiva a la directiva de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) por la excelente organización y continuidad de esta significativa ceremonia.

Durante la ceremonia se depositaron ofrendas florales por diversas instituciones:

Por la ACDS, Félix Alcántara y Félix Estévez.

Por el Patronato de la Arena del Cibao Juan Pablo Duarte, Dionisio Guzmán y Tony Peña Rodríguez.

Por la Unión Deportiva de Santiago (UDESA), Margarita Jáquez y doña Julia Lora Hieronimus.

Por las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued y Garibaldy Bautista.

Por FEDOM, Yissette Minaya y Manuel Medina.

Por la Alcaldía de Santiago, Miguel Martínez y Calin Mieses.

También hicieron uso de la palabra Rafael “Pappy” Pérez, en representación del alcalde Ulises Rodríguez; Winston “Chilote” Llenas, vicepresidente de LIDOM, en representación de Vitelio Mejía; Juan Vila, viceministro de Deportes, en representación del ministro Kelvin Cruz; Víctor García Sued, presidente de las Águilas Cibaeñas, y Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

El acto concluyó con el responso del padre César Hilario, acompañado musicalmente por el Orfeón de Santiago, dirigido por el propio sacerdote.

El Himno Nacional Dominicano fue interpretado por la Banda Municipal de Música de la Alcaldía de Santiago, bajo la dirección del maestro Andry Cruz, y también se entonaron las notas del Himno de la ACDS.

Asimismo, el acto contó con la participación especial de delegaciones de las ligas de béisbol Manny Ledesma y Aderson Pichardo, integradas por niños de diferentes edades, quienes protagonizaron un emotivo desfile y realizaron la entrega de los “Príncipes Negros”, en representación simbólica de los 32 caídos en la tragedia del 11 de enero de 1948, resaltando con este gesto el relevo generacional y el respeto de las nuevas generaciones hacia la historia y los valores del deporte dominicano.

Historia de la tragedia y peloteros caídos

La historia recoge que el domingo 11 de enero de 1948, la selección de béisbol superior de Santiago viajó a Barahona para enfrentarse a las Estrellas del Sur, en dos partidos correspondientes al Campeonato Nacional. Los santiagueros perdieron el primer encuentro 6-5 y ganaron el segundo 9-2.

Finalizada la jornada, la delegación abordó un avión de Dominicana de Aviación, pilotado por el teniente Ramón María Hernando y el copiloto José del Carmen Ramírez Duval. El jugador Enrique “El Mariscal” Lantigua se salvó milagrosamente al no abordar la aeronave. Minutos después, el avión se estrelló en Río Verde, sección Jagüey, jurisdicción de Yamasá, falleciendo todos sus ocupantes.

Peloteros fallecidos

Antonio Martínez (Toñito), Francisco del Villar (Bebecito), Miguel Rodríguez Jiménez (Boquita), Juan Ramón Ramos (Bombo), José Dolores Aybar (Pepillo), Maximiliano Rivera (Puchulán), Ventura Escalante (Loro), Alberto Tomás Estrella (Mimo), Manuel Enrique Tatis (Sancho), Fernando Valerio (Nano), Leonte Hernández (Yeyo), Aquiles Martínez, José Jiménez (Toti), Rafael Antonio Raposo (Papiro), Pedro Antonio Báez (Grillo A), Juan Bautista Álvarez (Chino), Víctor Saint Claire (Papito Lucas) y Diógenes Antonio Dévora (mánager).

Tripulación y acompañantes

Teniente Ramón María Hernando (piloto), José del Carmen Ramírez Duval (copiloto), Luis Luque, editor deportivo del diario La Información; doctor Francisco Luciano Hernández, Arnaldo Cabral, Belarminio López, Carlos Manuel Rodríguez, Manuel Tejada, Virgilio de Peña, Miguel Albaine, Enrique Diloné, Enrique Henríquez, Piro Victoria y el niño Francisco Collado.