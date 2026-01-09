Notas del Torneo (2)

Ha sido galardonado como Manager del Año el dirigente de las Águilas Luis Urueta. Es la tercera ocasión que el colombiano se apropia de este premio. Únicamente Winston Llenas, Félix Fermín y Arturo De Freites lo han recibido tres veces, además de él. Llenas en cinco. Urueta lo ganó en años consecutivos con los Gigantes, 2020-21 y 2021-22 y ahora. Además, en la campaña de 2022-23 lo eligieron Ejecutivo del Año por su trabajo con el Licey.

El jardinero de las Águilas Alberto Rodríguez fue electo Novato del Año. Un miembro de ese equipo no ganaba este galardón desde el 2012-13 cuando fue señalado el fenecido Oscar Taveras.

Solo cinco lanzadores alcanzaron a completar cuarenta entradas durante la serie regular. En virtud de la regla que rige la oficialización de las actuaciones para obtener las coronas de los departamentos porcentuales de pitcheo, haber lanzado episodios en por lo menos un 80% de los juegos efectuados por su equipo, esta situación limita mucho la competencia. Entre esos cinco únicamente Aaron Sánchez consiguió un Promedio de carreras limpias por debajo de 3.00; ganó ese liderato con 1.55. Su ultima presentación fue el 30 de noviembre y en ocho aperturas realizadas, cinco fueron de calidad.

Durante la serie regular Oscar De La Cruz lanzó en 49.2 capítulos sin permitir cuadrangular, encabezando el circuito. Reclutado por las Águilas en el draft para el Round Robin ha agregado 14.1 entradas sin que le saquen la bola del parque. A partir de la campaña de 2000-01 el lanzador que ha completado más entradas sin aceptar un jonrón fue Yunesky Maya. Con el Licey en 2015-16 consumó sesenta entradas sin ser lastimado con un batazo de ese tipo.

Christian Adames agotó 193 turnos sin batear para doble matanza. Es la segunda cantidad de veces al bate más alta de la historia del béisbol invernal dominicano, iniciado en 1955-56, sin provocar un doble out. La marca la sostiene César Gerónimo, en 1970-71 consumó 220 turnos sin ese tipo de batazo. En el béisbol de verano del periodo de 1951 a 1954. Luis “Grillo C” Báez agotó 198 viajes al plato sin generar una matanza duple.