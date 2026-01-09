Hit de Junior Lake elimina Gigantes y los Leones se quedan solos en primero

Un sencillo de Junior Lake por el medio del terreno con las bases llenas que se internó en el jardín central le dio a los Leones del Escogido una victoria 7-6 en entradas extras sobre los Gigantes del Cibao este viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo de los melenudos (8-3) los deja solos en la primera posición del Round Robin, un juego por encima de los Toros del Este (7-4). Los Gigantes siguen en el sótano con marca de 1-10.

Con el juego 6-5 en favor de los cibaeños, los escarlatas llenaron las bases con dos outs contra Hansel Robles, a quien Lake le pegó el batazo en conteo de 2-2 para remolcar a Randy Florentino desde tercera y al debutante Alcides Escobar desde la intermedia.

Los melenudos llegaron perdiendo 5-3 en el noveno, pero Lake abrió con sencillo al prado derecho, se robó la segunda y anotó con un triple de Franchy Cordero a la pared del jardín central. Franchy luego anotó con un lanzamiento salvaje de Jimmy Cordero, en una jugada rectificada tras ser llamada out inicialmente.

Los visitantes fueron los primeros en marcar en el cuarto episodio frente a Conner Greene, a quien le fabricaron tres anotaciones, pero los capitaleños empataron en el sexto con un racimo de tres vueltas frente a Reymin Guduán, a quien luego de dos outs Raimel Tapia le pegó sencillo a jardín izquierdo, Erik González y Sócrates Brito tomaron bases por bolas y Guduán fue sustituido por Aidan Anderson. Otro boleto a Lake llevó a Tapia a la registradora y un imparable de José Marmolejos al central produjo dos más para igualar el marcador.

Sin embargo, contra Hansel Marcelino, los francomacorisanos sumaron una carrera más en el séptimo cuando Diego Hernández conectó indiscutible al bosque izquierdo, se estafó la segunda alcanzando la antesala por error en tiro de De la Cruz para anotar con incogible de Paulino al central. Un cuadrangular solitario por parte de David Bañuelos por el prado izquierdo frente Stephen Nogosek representó la quinta rayita de los potros.

El lanzador ganador fue Alexander Colomé (2-0) al actuar en un acto de un hit y un ponche. Robles (0-1) cargó con la derrota al permitir las dos anotaciones del décimo.

Por los melenudos, Lake bateó de 4-2, con tres remolcadas, una anotada, transferencia y base robada, Marmolejos bateó de 4-1, con dos producidas y una base robada; Brito, de 3-1, con anotada y dos boletos, y Cordero, de 4-1, con triple, anotada e impulsada. Por los nordestanos, Paulino se fue de 5-4, con doble, dos anotadas, empujada y tres bases robadas, y De los Santos, de 5-3, con doble, dos empujadas y una anotada.

Los Leones seguirán en casa este sábado para recibir a las Águilas Cibaeñas a las 4:00 de la tarde.