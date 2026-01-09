Baní acoge clínica regional de béisbol para niños de 8 a 10 años

El estadio Municipal de Baní fue escenario de la clínica regional de béisbol para niños de 8 a 10 años, una iniciativa formativa que reunió a 230 niños provenientes de las provincias Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Azua, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña y Peravia.

La actividad, la primera de cuatro similares en diversas regiones del país, fue organizada por la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), la gerencia del equipo dominicano rumbo al Clásico Mundial de Béisbol y Major League Baseball (MLB) como parte de su programa de acercamiento comunitario y legado deportivo, en una iniciativa que busca impactar directamente a las nuevas generaciones mediante la enseñanza de valores, disciplina y fundamentos del juego.

La clínica, celebrada en el estadio Luis María Herrera bajo el ardiente sol sureño, contó con la participación de destacadas autoridades deportivas, dirigentes y figuras históricas del béisbol, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos con los jóvenes peloteros de la región.

Durante la jornada, los niños participaron en estaciones técnicas, dinámicas de juego y un emocionante Home Run Derby, en un ambiente de aprendizaje, motivación y sana convivencia.

El evento estuvo encabezado por Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE); Kelvin Cruz, ministro de Deportes; Nelson Cruz, el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Miguel Matos, director de la oficina de MLB en República Dominicana y Henry González, director de Operaciones Internacionales de MLB.

“Con esta actividad cumplimos con uno de los propósitos de nuestra federación”, dijo Núñez. “Agradezco a todos los entrenadores y presidentes de asociaciones de la región por acudir a este llamado”.

Los reconocidos peloteros banilejos Rafael Landestoy, Miguel Tejada y Cristian Guzmán respaldaron la iniciativa formativa.

También dijeron presente Vitelio Mejía Ortiz, presidente de LIDOM; Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, y José Monegro, presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, junto a la mascota oficial Colí.

Las próximas clínicas regionales serán este próximo viernes 16 en estadio Tetelo Vargas De San Pedro de Macorís, luego el sábado 24 de enero en el estadio de Micalo Bermúdez en Santiago y finalmente el día jueves 29 en el estadio Quisqueya.