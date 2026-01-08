Managers del futuro

El colombiano Luis “Pipe” Urueta acaba de ser premiado como Manager del Año en Lidom. Antes había sido elegido dos veces con los Gigantes, y tal vez sea el primero en recibir la distinción con dos equipos distintos. Audo Vicente, actualmente gerente azul, ganó con Escogido y Gigantes.

¿Es Pipe candidato a dirigir en Grandes Ligas en un futuro cercano? Desde luego que sí, tomando en cuenta sus éxitos en Lidom y su presencia de coach de distintos clubes de liga mayor.

Urueta, de 44 años de edad, nació en Barranquilla, una de las pocas regiones de Colombia que practica y promueve el béisbol. Tiene una amplia cultura beisbolística; desde los tiempos en que fue firmado por Arizona Diamondbacks en 2000, era jardinero y jugó un trío de años en las menores de esa organización. Luego agotó el 2003 en San Luis, hasta que decidió abandonar y probar como coach.

Junior Noboa fue su mentor, y Pipe regresó a Arizona para distintos roles, en Dominicana y en las menores. Trabajó en Licey, los Gigantes y ahora está en las Águilas.

Fue coach de distintas funciones en el equipo mayor de Arizona, luego pasó a los Marlins, y ahora está en Texas Rangers como coach de la banca. Creo que en tiempos recientes ha sido entrevistado para el puesto de manager; no ha pegado, pero pudiera ser.

Son muchos los coaches dominicanos en Grandes Ligas, incluyendo un grupo que ha sido ascendido para el 2026, como José Leger en los Medias Blancas de Chicago, Víctor Estévez (Toros) en Milwaukee, y Gilbert Gómez con los Mets.

¿Tienen estos señores condiciones y calidad para ser considerados como manager? Desde luego que sí, el tiempo dirá.

Existe también la otra figura que más recientemente ha sido manager entre los dominicanos: el señor Luis Rojas, coach de tercera de los Yanquis de Nueva York. Se creía que con tantas vacantes de este invierno Rojas estaría en la mira de alguien, pero no fue así.

Hasta Albert Pujols, miembro de Cooperstown en 2028, pasó tres pruebas y falló las tres, aunque los motivos no se hagan públicos. Tan solo pude conseguir una fuente de los Angelinos, que me dijo que allí no hubo acuerdo porque el dominicano estaba pidiendo demasiado dinero. Pujols y Vladimir Guerrero laboran para los Angelinos en calidad de asesores e instructores.

BELICOSO: Por cierto, recomiendo a Pipe tomar un cursillo de controlar su ira, pues en algunos partidos del Round Robin lo he visto con protestas salidas de tono contra los árbitros. Hasta se sentó en el plato hace un par de días, en Santiago, ensuciando el pobre pantalón. Me luce que Pipe ha estado viendo algunos videos de Billy Martin y Tom Lasorda, los dos managers de MLB que más shows tienen de por vida. En estos tiempos, conviene controlar la ira.

IDEA DE LUICHY: Ahora que han dado a conocer todos los ganadores de los premios de Lidom, temporada 2025-26, conviene comentar la inquietud del colega Luichy Sánchez sobre la unión que debe producirse de las estadísticas de la serie regular y el Round Robin.

Dice Luichy, más o menos, que lo que acontezca en el Round Robin debe ser tomado en cuenta para los premios de Lidom debido a la cantidad de juegos celebrados y de turnos o de innings consumados. El calendario regular tiene 50 partidos, y el Round Robin 18, es decir un 33%, que es un porcentaje muy alto.

Yo estoy de acuerdo en que se revise esa situación, de manera que los premios sean otorgados reuniendo las dos estadísticas, las dos actuaciones. Y si entre los premiados se cuela alguno perteneciente a los dos equipos eliminados, pues que se cuele. Pero la idea no es absurda, por favor.

CABRERA: Eduard Cabrera es un joven lanzador dominicano de los Marlins de Miami, que fue cambiado a los Cachorros de Chicago este martes. Dicen que se lo disputaban Yanquis y Cubs, porque él tiene sobrada calidad.

Su historial dice que es buen pitcher, aunque en ocasiones ha sufrido lesiones. En 2025 tuvo marca de 8-7 y 3.53 de efectividad en 26 aperturas, con 150 ponchados en 137 innings. De por vida, suma 478 ponches en 431 entradas. Su contrato será determinado en el arbitraje este año, pero los Cubs adquieren una buena pieza. Es nativo de Santiago y solo tiene 27 años de edad.

LIDOM: En la jornada del miércoles del Round Robin, los Gigantes sumaron su 9na derrota seguida, y me permito recordar que el récord de la liga es 1-17 por los Toros del 2003-04. En Santiago, los Toros dominaron a las Águilas y siguen su avance a la serie final. ¿Y las Águilas? Tienen 4-5, en crisis porque están a 3 juegos de Escogido y Toros. Para provocar un lío, deberían de ganar 4 seguidos, ya.

