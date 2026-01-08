Edward Cabrera llega a los Cubs

Esta semana, los Cachorros de Chicago hicieron un movimiento que fortalece su rotación de abridores, adquiriendo al dominicano Edward Cabrera desde los Marlins de Miami a cambio de los prospectos Owen Caissie (jardinero) y los quisqueyanos Cristian Hernández (torpedero) y Edgardo de León (inicialista).

El santiaguero Cabrera será elegible para arbitraje por primera vez, por lo que no sorprende que los siempre frugales Marlins hayan decidido moverlo.

Los Cubs reciben a un lanzador de 27 años con tres años de control que deberá encajar como número dos o tres de una rotación que incluye a Matthew Boyd, Cade Horton, Shota Imanaga y James Taillon, entre otros.

Cabrera mejoró su control en la temporada pasada y, logró por primera vez superar las 20 aperturas y las 100 entradas lanzadas. Mantenerse saludable ha resultado difícil para el diestro, que posee dos lanzamientos secundarios letales: Un cambio de velocidad que provocó un slugging de los oponentes de apenas .266 en 2025, y una curva a la que le batearon apenas .142 con un 45.2% de swings en blanco.

Además de esperar que Cabrera se mantenga libre de lesiones, los Cachorros tendrán el reto de lograr que sus bolas rápidas sean más efectivas. Tanto la de cuatro costuras como el sinker se mantienen en las 97 mph, pero en 2025 fueron castigadas por los oponentes, que tuvieron un Slugging de .583 contra ambos lanzamientos.

La velocidad está, pero el cuerpo técnico de los Cubs deberá trabajar para reducir el contacto sólido contra los mencionados envíos.

En el caso de los Marlins, mejoran su inventario de jugadores de posición jóvenes, un departamento en el que están débiles.

El canadiense Cassie, quien era el prospecto # 1 de los Cubs, viene de una sólida temporada en AAA, bateando .286/.386/.551 con 22 cuadrangulares en 99 partidos y es visto como la clave de la transacción para los Marlins. Necesita reducir los ponches y mejorar su defensa en los jardines. Su perfil es similar al de Kyle Stowers, quien el año pasado se destapó con una productiva estación en Miami.

El capitaleño Hernández firmó con un bono de $3 millones de dólares en 2021, pero su desarrollo ha sido lento. No obstante, era uno de los bates más rápidos en el sistema de los Cubs y su poder debe mejorar si comienza a levantar la pelota con más frecuencia. Además, cuenta con buena velocidad (52 robos en 2025) y tiene las cualidades para jugar en la posición seis.

Será trabajo de los Marlins acelerar el desarrollo de los tres prospectos que reciben por Cabrera.