Carlos Beltrán y Andruw Jones lideran votos Cooperstown

Dos latinos están cerca de convertirse en nuevos inmortales del béisbol.

Carlos Beltrán, de Puerto Rico, y Andruw Jones, de Curazao, encabezan las votaciones al Salón de la Fama de Cooperstown rumbo a la clase 2026. Ambos, además de su origen latino, brillaron durante su carrera como jardineros centrales.

Beltrán registra actualmente un promedio de 87.5 % en las boletas públicas, mientras que Jones alcanza el 83.6 %. Para obtener un lugar en Cooperstown es necesario superar el 75 % de los votos.

Estos porcentajes no representan el resultado final oficial, sino que corresponden únicamente a las boletas que algunos votantes han hecho públicas hasta el momento, aproximadamente entre el 19 % y el 30 % del total, según los distintos trackers de votación.

La votación completa cerró el 31 de diciembre de 2025, y los resultados oficiales serán anunciados el 20 de enero de 2026, cuando se confirmará quiénes ingresarán finalmente al Salón de la Fama.

Otros candidatos

Además de Beltrán y Jones, Chase Utley, intermedista de los Filis de Filadelfia, y Félix Hernández, exlanzador de los Marineros de Seattle, son los aspirantes más cercanos al umbral de elección.

Utley ronda el 66.4 %, mientras que Hernández se mantiene en 59.4 %.

Por su parte, Andy Pettitte, lanzador histórico de los Yanquis de Nueva York, también supera el 50 %, con 55.8 % de apoyo.

Los dominicanos

Los dominicanos Alex Rodríguez y Manny Ramírez continúan avanzando de forma gradual.

A-Rod aparece con 50.8 %, mientras que Manny acumula 46.1 % en las boletas reveladas hasta ahora.

Tanto Alex como Ramírez están vinculados en el uso de sustancias prohibidas.

El infielder fue encontrado en dos ocasiones positivo y Manny fue hayado en la misma cantidad de ocasiones.

David Ortiz fue el último dominicano en ser inmortalizado.

Se prevé como próximo HOF es Albert Pujols, líder de cuadrangulares entre los latinos y único pelotero con más de 700 jonrones y tres mil hits.

La ceremonia de Cooperstown se lleva a cabo todos los 21 de julio e inicia a las 1:30 de la tarde.