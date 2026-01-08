16 preguntas sobre el Clásico

1.- ¿En qué período se jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026? El evento tendrá lugar entre el 5 y el 17 de marzo, correspondiendo el partido decisivo a esta última fecha.

2.- ¿Cuáles son las ciudades sedes de los juegos oficiales de clasificación? Se jugará en Tokio, Japón; San Juan, Puerto Rico; Houston, Texas y Miami. La final será en Miami.

3.- ¿Qué edición se jugará ahora y quiénes han sido los equipos campeones? Se celebrará la 6.ª edición y los campeones han sido en la forma siguiente: en 2006 Japón, en 2009 Japón, en 2013 Dominicana, en 2017 Estados Unidos y en 2023 Japón nuevamente. Es decir, solo 3 países han ganado.

4.- ¿Quiénes han sido los managers del equipo dominicano? En 2006 lo fue Manny Acta, en 2009 Felipe Alou, en 2013 y 2017 Tony Peña y en 2023 Rodney Linares. Para el 2026 lo será Albert Pujols.

5.- ¿Cuál fue el récord del equipo dominicano campeón en 2013? Los dominicanos ganaron invictos con 8-0, y previamente habían ganado otros dos juegos de entrenamientos.

6.- ¿Quiénes han ejercido las funciones de gerente del equipo dominicano? En 2006 lo fue Stanley Javier, y también para el 2009; para el 2013 y 2017 Moisés Alou. Para el 2023 y 2026 está Nelson Cruz.

7.- ¿Cuáles países forman los grupos para el Clásico 2026? El Grupo A tiene a Cuba, Panamá, Puerto Rico, Colombia y Canadá. El Grupo B a México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil e Italia. El Grupo C a Taiwán, Australia, República Checa, Corea y Japón. Y el Grupo D tiene a Dominicana, Holanda, Venezuela, Nicaragua e Israel.

8.- ¿Cuándo y dónde serán los juegos de entrenamientos de Dominicana? Los días 3 y 4 de marzo en el estadio Quisqueya Juan Marichal vs. Tigres de Detroit. El martes 3 el partido será a las 7 de la noche, el miércoles 4 a las 3 de la tarde. Luego de ahí, ambos equipos partirán a Florida.

9.- ¿Cuál será el calendario de Dominicana? Los dominicanos debutarán el día 5 cuando enfrenten a Nicaragua a las 7 PM, en el LoanDepot Park de Miami. Luego, el día 8 enfrentará a Holanda a las 12 M.; el día 9 a Israel a la misma hora; no jugará el día 10, y el día 11 se mide a Venezuela en su último partido buscando pasar a la segunda fase.

10.- ¿Cómo y cuándo serán los entrenamientos de todos los países contra equipos de Grandes Ligas? Esos juegos se abren el día 3 en Japón, en Arizona, en Florida y en Puerto Rico.

11.- ¿Cuánto cuesta preparar al equipo dominicano y cubrir todos sus movimientos? La Federación de Béisbol ha sometido una solicitud de 800 mil dólares al Gobierno de Luis Abinader, dinero que cubriría el evento completo, inclusive si llegan hasta la final. Ahí hay gastos de tickets aéreos, pago del personal técnico (manager y coaches), personal de apoyo, dietas, etc.

12. ¿Los peloteros dominicanos cobran por su participación? Dice Juan Núñez que no, que sus gastos son cubiertos por sus respectivos equipos de Grandes Ligas. Sin embargo, reciben un dinerito de todo cuanto se gane el equipo dominicano en premios, según avance. Está estipulado un % de todos los ingresos para los peloteros.

13. ¿Reciben los dominicanos dinero de MLB y la Federación Internacional, organizadores del evento? Hay una especie de bono de 150 mil dólares por participación y premios por avance en distintas fases.

14. ¿Cuánto se lleva el equipo campeón del Clásico Mundial de Béisbol? Hay un premio mayor de US$4.2 millones para el campeón.

15. ¿Quién dirige el equipo de prensa del equipo dominicano? El periodista Miguel Medina, director del emporio Panorama, que será uno de los canales a transmitir el evento, junto a Teleantillas. Medina ha preparado grupos de periodistas en los distintos renglones: prensa escrita, digitales, videos, etc.

16.- ¿Están participando en la formación del equipo RD los cinco inmortales dominicanos en calidad de asesores, o solo ocurre eso en la prensa?: David Ortiz, Pedro Martínez, Adrián Beltré, Vladimir Guerrero, Juan Marichal. Algunas fuentes dicen que sí, otros señalan que parcialmente, y que a veces los organizadores hacen su “bulto”.