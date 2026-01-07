Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Lakins tuvo salida de calidad, Severino jonronea y Escogido triunfa

Los Gigantes del Cibao extienden su racha negativa en la postemporada y se colocan con marca de 0-9.

Pedro Severino conectó un cuadrangular para ayudar al triunfo del Escogido sobre los Gigantes.

Listín DiarioSan Francisco de Macorís

Travis Lakins volvió a tener una salida de calidad para guiar este miércoles a los Leones del Escogido a una blanqueada de 5-0 sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de esta ciudad.

El triunfo de los melenudos (7-2) los mantiene en primer lugar del Todos contra Todos. Lakins (2-0) ganó el juego al presentarse en 5.2 entradas de dos hits, cuatro ponches y dos bases por bolas.

Los escarlatas abrieron el tercer episodio con boletos a Elier Hernández y Pedro Severino, cortesía de Steve Moyers. Jonathan Guzmán pegó sencillo al jardín izquierdo y Hernández fue puesto out en el plato tratando de anotar. Con corredores en segunda y tercera, Raimel Tapia conectó imparable al central que empujó a Severino y llevó a Guzmán a tercera, lo que provocó la sustitución de Moyers.

Con Aidan Anderson en la lomita, Tapia se estafó la intermedia y Guzmán alcanzó la registradora con rodado de Erik González a la inicial. Un doble de Sócrates Brito al prado derecho remolcó a Tapia que entró a la goma con la número tres de los visitantes.

En el cuarto, los campeones nacionales y del Caribe volvieron a atacar, abriendo con doble de José Marmolejos al bosque derecho contra Antonio Santos, pasando a la antesala con rodado de Jorge Mateo por primera base. Un jonrón de Severino por el jardín izquierdo colocó el juego 5-0.

La blanqueada fue completada por Jefry Yan (0.1 episodio), Hansel Marcelino (1.0, con dos ponches), Aneurys Zabala (1.0) y Stephen Nogosek (1.0).

El lanzador derrotado fue Moyers (0-1) a cuya cuenta fueron las tres anotaciones rojas del tercer acto. Con el revés, los Gigantes extienden su racha negativa en la postemporada y se colocan con marca de 0-9.

Por los capitaleños, Tapia bateó de 4-3, con doble, una producida, una anotada y una base robada; Severino, de 2-1, con cuadrangular, dos remolcadas, dos anotadas y transferencia; Brito, de 4-1, con doble y empujada, Marmolejos, de 4-1, con doble y anotada. Por los nordestanos, Johan Rojas se fue de 4-2, y José Sirí, de 3-1.

Los Leones continuarán en la ruta este jueves para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche en el estadio Cibao, de Santiago.

