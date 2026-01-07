La ACDS recordará el domingo a los caídos el 11 de enero de 1948

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), realizará, el próximo domingo desde las 9:00am en el Cementerio de la 30 de Marzo, el acto de recordación a los caídos en la tragedia del 11 de enero del 1948 en Río Verde, Yamasá.

La información fue ofrecida por el presidente de la ACDS, Américo Cabrera, quien adelantó que, para la actividad, han sido invitadas entidades gubernamentales, deportivas, sociales y empresariales, así como distinguidas personalidades.

En el acto de recordación a los caídos el 11 de enero 1948, a realizarse frente al mausoleo donde descansan sus restos, el discurso central estará a cargo del tesorero de la ACDS, Franklin Peralta.

La ceremonia, además incluye a, la Banda Municipal de Música dirigida por Andry Cruz, el Orfeón de Santiago que dirige el Padre César Hilario, pase de lista a cargo de la socia Johanny Núñez; poema de Suarez Vásquez alusivo a la tragedia, declamado por Ramón de Luna y panegírico, por Radhamés Bonilla.

Entre los invitados especiales, se encuentran, la Gobernadora de la Provincial de Santiago, Rosa Santos; el alcalde del municipio de Santiago, Ulises Rodríguez; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano y Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Además, Vitelio Mejía, presidente de LIDOM y Víctor García Sued, presidente de Águilas Cibaeñas; Ángela Jáquez, viceministra de Interior y Policía, entre muchas otras personalidades.

La tragedia se produjo al regreso de la selección de béisbol de Santiago, luego de participar en encuentros de ese deporte en el sur del país, durante el vuelo del avión que los transportaba se produjo una tormenta que derribó la nave en la cordillera de Yamasá.

Los peloteros y acompañantes fallecidos, fueron: Aquiles Martínez, Ventura -Loro- Escalante, Juan Ramón -Bombo- Ramos, Juan Bautista -Chino- Álvarez, Pedro Báez (Grillo A), Francisco (Bebesito) del Villar, Antonio Martínez (Toñito), Alberto Estrella (Mimo), Manuel Tatis (Sancho), Rafael Raposo (Papiro), Víctor Saint-Claire (Papito Lucas), Antonio Débora, José Jiménez (Boquita) y Fernando Valerio (Nano).

Leonte Hernández (Yeyo), José Dolores Aybar (Pepillo), Maximiliano Rivera (Puchulán), Miguel Rodríguez (Tatis), doctor Belarminio López, Luís Luque (Periodista), doctor Luciano Hernández, doctor Arnaldo Cabral, Manuel Tejada, Virgilio de Peña, Miguel Albaine, Enrique Diloné, Enrique Henriquez, Francisco Collado, Elpidio Victoria, Carlos Manuel Rodríguez, Ramón María Hernández y José del Carmen Ramírez.