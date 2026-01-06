Los Tigres del Licey registran 100 millones de usuarios en social media

El Club Atlético Licey mantiene la supremacía entre los usuarios de las redes sociales, respecto a las restantes franquicias del béisbol profesional invernal de la República Dominicana.

La organización sigue en el primer lugar entre los seguidores de los más populares medios de redes y experimentó un sostenido crecimiento en cada una de ellas.

La presencia de los Tigres del Licey en estos medios es de tal magnitud que se alcanzó la suma de 100 millones de usuarios conectados y observando el contenido producido por el equipo azul.

La comunidad Tigres del Licey en whatsapp se incrementó en 220,000 usuarios, LiceyTube añadió a 108 mil, mientras que la cuenta de Instagram @tigresdellicey sumó 61 mil nuevos seguidores.

En el TikTok @tigresdellicey.1907 se agregaron 38 mil, a Club Atlético Licey en Facebook se añadieron 17 mil a la vez que otros siete mil se hicieron seguidores de la cuenta de X, @TigresdelLicey.

Varias publicaciones en esos medios llegaron a más de un millón de fanáticos y no fanáticos con un promedio de más de 1,300 comentarios por publicación.