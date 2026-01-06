Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Los Piratas tienen en la mira a Eugenio Suárez, según informes

Se espera que los Piratas centren su atención en el tercera base venezolano Eugenio Suárez, de acuerdo con un informe de Jason Mackey del Pittsburgh Post-Gazette.

El venezolano Eugenio Suárez, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un grand slam ante los Azulejos de Toronto, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 17 de octubre de 2025.

El venezolano Eugenio Suárez, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un grand slam.(AP Foto/Lindsey Wasson)

A pesar de que han sumado a Brandon Lowe, Ryan O’Hearn, el venezolano Jhostynxon García y Jake Mangum en esta temporada baja, los Piratas de Pittsburgh siguen en busca de otro bateador.

Según distintos informes, Kazuma Okamoto era el objetivo principal, pero el toletero japonés se unió a los Azulejos con un contrato de cuatro años, convirtiéndose en el último agente libre en rechazar a Pittsburgh después de que Kyle Schwarber, Josh Naylor y el dominicano Jorge Polanco hicieran lo propio.

Con Okamoto fuera del panorama, se espera que los Piratas centren su atención en el tercera base venezolano Eugenio Suárez, de acuerdo con un informe de Jason Mackey del Pittsburgh Post-Gazette.

Tras una temporada de 49 jonrones, Suárez encajaría de forma lógica en los Piratas, que terminaron en el último lugar de MLB con 117 cuadrangulares y un slugging de .350 en el 2025, y tienen una vacante en la tercera base tras cambiar a Ke’Bryan Hayes en verano pasado.

