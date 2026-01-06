Deyvison De los Santos regresa con los Gigantes del Cibao

Los Gigantes del Cibao anunciaron el regreso al conjunto del jugador Deyvison De los Santos, quien se reincorporará al equipo a partir de este miércoles, cuando los Gigantes enfrenten a los Leones del Escogido en el estadio Julián Javier, en la continuación del Todos contra Todos de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

De los Santos había concluido su participación tras la clasificación del equipo al Round Robin, atendiendo instrucciones de su organización de Grandes Ligas, los Miami Marlins.

Sin embargo, el permiso fue extendido gracias al deseo del propio jugador de volver al equipo, así como a las diligencias realizadas por la gerencia de los Gigantes del Cibao, permitiendo su retorno en esta etapa del campeonato.

El joven jugador de 22 años tuvo una destacada actuación durante la serie regular, consolidándose como el bateador más productivo del conjunto Gigante. En 42 partidos, registró un promedio de bateo de .309, con un sobresaliente OBP de .475 y OPS de .840.

Durante esa etapa, encabezó al equipo con 43 imparables, incluyendo seis dobles, un triple y cinco cuadrangulares, además de remolcar 28 carreras, liderando a los Gigantes en múltiples departamentos ofensivos. Su desempeño defensivo en la primera base también fue valorado de manera muy positiva por el cuerpo técnico.

El regreso de De los Santos representa un refuerzo de gran importancia para la alineación de los Gigantes del Cibao y refleja el alto nivel de compromiso que mantiene este joven talento con la organización y con la causa Gigante.