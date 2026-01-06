De la Cruz y Tavárez lideran ganadores en Premios Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova

La premiación Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova por TotalEnergies escogió al jardinero Bryan de la Cruz y al derecho Jorge Tavárez como respectivos ganadores de los galardones de Jugador y Lanzador Más Valioso, correspondientes a la serie regular de la actual temporada de béisbol profesional del país.

V Energy S.A., filial de TotalEnergies en República Dominicana hizo el anuncio que también incluyó a Alberto Rodríguez como Novato del Año, Víctor Estévez, Dirigente del Año: y Cristhian Adames, Veterano del Año.

Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova por TotalEnergies celebra esta temporada su aniversario 55 reconociendo a los jugadores nativos más valiosos con una especial dedicatoria al ex jugador Félix José.

De la Cruz, de los Toros del Este, ganó con holgura al obtener 59 votos contra seis de Raimel Tapia (Estrellas Orientales) y cuatro de su compañero Gilberto Celestino. Puso una línea ofensiva de .301, .372 y .515 en bateo, OBP, slugging con ochos jonrones y 40 remolcadas.

Tavárez, de las Águilas Cibaeñas, superó a sus pares lanzadores con 48 votos. Oscar de la Cruz (Estrellas) fue su rival más cercano con seis sufragios. Tuvo record de 4-1 con 1.49 de promedio de carreras limpias y 0.91 de WHIP.

Rodríguez (Águilas) recibió el favor de 40 votantes. Aportó .350 de promedio, 425 OBP y .540 de SLG en 100 turnos.

Estévez barrió con 67 votos sobre ocho de José Leger (Gigantes), tras guiar a los Toros del Este a una sólida segunda posición con marca de 27-22.

Adames, de los Tigres del Licey, fue congratulado con 38 votos contra 22 de Yamaico Navarro, de los Leones del Escogido. El valioso utility bateó .308 con OBP de .391 y slugging de .432 en 49 juegos.

Las elecciones se realizaron por votación a través de correo electrónico y estuvo a cargo de los periodistas integrantes del Jurado Original y representantes de la crónica deportiva nacional que cubren el campeonato.

Los integrantes del Jurado Original seleccionarán al Jugador Más Valioso de la serie semifinal y además tendrán a su cargo la elección de los ganadores de los premios especiales “Guante de Oro” para cada posición.

La premiación ha sido asumida por la filial de TotalEnergies en República Dominicana con el objetivo de resaltar las hazañas de los jugadores criollos de nuestro béisbol, quienes constituyen un orgullo para el pueblo dominicano.

Se celebra desde hace 55 años y fue fundada en 1970 por el veterano cronista deportivo Emilio Nicolás -Cuqui- Córdova, fallecido en marzo de 2019 y quien se mantuvo como principal organizador del evento.