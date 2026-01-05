El partido entre Gigantes y Águilas en el estadio Julián Javier iniciará a las 7 de la noche

Los Gigantes del Cibao recibirán esta noche a las Águilas Cibaeñas en el estadio Julián Javier, en un nuevo enfrentamiento correspondiente al Todos contra Todos de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

El encuentro marcará el tercer choque entre ambos equipos en esta etapa del campeonato, luego de que las Águilas se impusieron en los dos primeros compromisos, ambos decididos en entradas extras, con marcadores de 10-6 y 8-7.

El partido estaba programado originalmente para iniciar a las 5:00 de la tarde, por tratarse de un día festivo, pero fue reprogramado para las 7:00 de la noche debido a situaciones externas. Un accidente ocurrido en las proximidades del estadio Julián Javier provocó inconvenientes en los postes de energía eléctrica, situación que se encuentra en proceso de solución.

En cuanto al duelo monticular, los Gigantes del Cibao anunciaron al derecho Shane Greene como su lanzador abridor, mientras que las Águilas Cibaeñas subirán al box al también derecho Osvaldo Bidó.

Ambos equipos buscarán un resultado clave en esta fase del Todos contra Todos, en un partido que promete emociones en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.