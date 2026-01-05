béisbol
El partido entre Águilas y Gigantes de este lunes fue pospuesto por lluvia
El encuentro del Round Robin ha sido reprogramado para este martes a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.
El partido entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas programado para est lunes en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, ha sido pospuesto debido a las lluvias que se registraron a mitad de la tarde en la región nordeste.
El encuentro, programado originalmente para las 5:00 de la tarde, fue reprogramado para las 7:00 de la noche por problemas técnicos en el sistema eléctrico del estadio.
Sin embargo, el conjunto de las Águilas Cibaeñas, notificado del cambio de horario, no realizó el viaje, lo que obligó a la suspensión definitiva del partido.
Ahora el desafío será disputado este martes en el mismo escenario a partir de las siete de la noche.
Lla situación de los Gigantes del Cibao sigue siendo crítica. El conjunto nordestano ha perdido sus siete partidos del Round Robin 2025-2026, con récord de 0-7, ocupando el último lugar de la tabla y con mínimas posibilidades de avanzar a la Serie Final.