Luis Urueta es electo como el Manager del Año de 2025-2026 en la LIDOM

Luis “Pipe” Urueta fue escogido Manager del Año del campeonato de béisbol profesional 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras una destacada actuación al frente del conjunto de las Águilas Cibaeñas, anunció la liga este lunes.

Urueta condujo a las Águilas a conquistar el primer lugar de la temporada regular del torneo dedicado a Don Juan Marichal al registrar una sobresaliente marca de 32 victorias y 17 derrotas, resultado de su liderazgo, consistencia y la acertada gestión del plantel durante toda la campaña en la que se disputa la Copa BanReservas.

El dirigente recibió el mayor respaldo en la votación realizada por los cronistas acreditados, acumulando 315 puntos, producto de 55 votos de primer lugar, 13 de segundo y uno de tercero, superando a Víctor Estévez (Toros del Este), quien obtuvo 221 puntos, incluidos 14 sufragios de primer lugar, y a José Leger (Gigantes del Cibao), con 85 tantos.

El panel evaluador de 69 miembros incluyó cinco comunicadores sin vínculos laborales, profesionales ni comerciales con las seis franquicias participantes (Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana).

Además, participaron cuatro miembros de las direcciones de prensa y cadenas de transmisión de los equipos, tres comunicadores dominicanos radicados en Estados Unidos, tres cronistas internacionales establecidos en la República Dominicana y un comunicador de provincias sin organizaciones de béisbol, garantizando la equidad regional. Las provincias representadas fueron La Altagracia, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Peravia.

De acuerdo con los reglamentos vigentes para las escogencias, el sistema de valoración ponderada usado por la liga para el premio de Manager del Año concedió cinco puntos para el voto de primer lugar, tres tantos para el sufragio del segundo y un punto para las ponderaciones del tercer puesto.

La experiencia y visión estratégica de Urueta fueron claves para el éxito del conjunto aguilucho, que se consolidó como uno de los equipos más completos y estables del certamen desde el inicio de la temporada con

al meno dos rachas de ocho ganados.

El reconocimiento a Urueta se suma a otros galardones recientes obtenidos por miembros de la organización cibaeña. El pasado viernes, la LIDOM anunció que el aguilucho Alberto Rodríguez fue seleccionado como Novato del Año, mientras que este domingo se dio a conocer la elección de su gerente general Gian Guzmán como Ejecutivo del Año.

Este martes será anunciado el ganador del premio al Lanzador del Año y el miércoles concluirá la ronda de anuncios con el recipiente del galardón al Jugador Más Valioso.