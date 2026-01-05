Los Filis contratan a Don Mattingly como coach de banca

Don Mattingly decidió que 2025 sería su última temporada en el béisbol.

El MVP de la Liga Americana de 1985 y ex mánager se retiraría después de una última temporada como coach de banca en Toronto, con o sin el anillo de la Serie Mundial que ha perseguido infructuosamente desde su temporada de novato con los Yankees de Nueva York en 1983.

Mattingly cambió de opinión durante un año en el que los Azulejos conquistaron el banderín de la Liga Americana debido a conversaciones significativas con su hijo.

No fue Preston Mattingly, el gerente general de los Filis que será ahora el jefe de su padre después de que Mattingly firmara un contrato multianual para trabajar bajo Rob Thomson como coach de banca. Padre e hijo tuvieron muchas conversaciones sobre el papel y las responsabilidades para los Filis, campeones reinantes del Este de la Liga Nacional.

Dale a Louis Mattingly, su hijo de 11 años, la mayor parte del crédito por cambiar la decisión de su padre.

“(Él) fue como, ‘papá, no puedes parar. Tienes que seguir adelante’”, dijo Mattingly con una risa. “Yo estaba como, oh, no sé sobre esto. Pero eso ayudó a cambiarlo un poco, porque me preocupa que él pierda la escuela y todas esas cosas que hace”.

Mattingly, de 64 años, decidió que tenía más que ofrecer al juego después de que los Azulejos perdieran la Serie Mundial en siete juegos contra los Dodgers de Los Ángeles.

Mattingly tiene la oportunidad de perseguir ese anillo trabajando para su hijo, su amigo de sus viejos días con los Yankees en Thomson y tal vez incluso ayudar a Bryce Harper, un MVP y primera base como Mattingly, a recuperar su condición de pelotero de la élite.

Mattingly, quien emprenderá su 23ª temporada consecutiva como manager y coach de las Grandes Ligas, dejó su papel como coach de banca de Toronto bajo el mando del mánager John Schneider después de la Serie Mundial.

“Sentí que mi misión al ir a Toronto estaba, en cierto sentido, cumplida desde el punto de vista de simplemente ayudar a un joven manager a comenzar, que es realmente talentoso, un muy buen manager”, dijo Mattingly. “Sabía que esa parte de mi trabajo iba a estar terminada”.

Reemplaza a Mike Calitri, quien se convirtió en el coordinador de campo de los Filis.

“Creo que estamos agregando una gran voz, un tipo que ha tenido mucha experiencia haciendo esto, gran pedigrí y estamos agregando un tipo realmente sólido a un gran cuerpo técnico”, dijo Thomson.

Mattingly dirigió a los Dodgers de 2011 a 2015 y a los Marlins de 2016 a 2022. Fue el Manager del Año de la Liga Nacional en 2020 después de llevar a los Marlins a su primera aparición en los playoffs desde 2003.

Dijo que ya no tenía interés en volver a dirigir.

“No creo que tenga la energía para eso ya”, dijo Mattingly.

Mattingly jugó 14 temporadas como primera base en las mayores, todas para los Yankees, desde 1982 hasta 1995. Fue seis veces All-Star de la Liga Americana y el Jugador Más Valioso de la Americana en 1985 antes de retirarse.

La producción de Mattingly se había visto disminuida por lesiones en la espalda desde al menos 1990, y terminó con un promedio de carrera de .307, 222 jonrones y 1.099 carreras impulsadas. Recibió solo seis votos del comité de la era contemporánea y nuevamente no logró ingresar al Salón de la Fama en diciembre.

“Trato de no dejarme ser optimista”, dijo Mattingly. “Este año, fui un poco optimista. Parecía que había algún tipo de impulso. Me dije a mí mismo que no volveré a hacer eso”.

Filadelfia ganó el cetro del Este de la Nacional por segunda temporada consecutiva y fue eliminado por los Dodgers en la serie divisional del circuito.