¡Cuidado con los Toros!

Aquella frase de 1995, cuando los Toros del Este ganaron apenas su segunda corona, ahora quiere ganar terreno de nuevo. La hizo popular su narrador de entonces, el querido y recordado Roosevelt Comarazamy (f), y ahora es propicio citarla.

¿Por qué? Porque los Toros han llegado al primer lugar del Round Robin, empatando con los Leones del Escogido con marca de 6-2 tras haber agotado ocho jornadas. De hecho, los Toros llegaron en segundo lugar en la vuelta regular con sus 27 triunfos (22 derrotas), y superaron por cuatro a las del Escogido (23-27).

El equipo ha mantenido un núcleo de nativos que los ha llevado al éxito. Ellos son, entre otros, los jardineros Luis Liberato, Bryan de la Cruz (candidato principal al MVP) y Gilberto Celestino; el antesalista Jeimer Candelario, y ahora tienen al liceísta Sergio Alcántara en el shortstop con Yairo Muñoz en segunda. Se fue el inicialista Troy Johnston, pero se supone que estarán buscando algo nuevo por México, Puerto Rico o Venezuela.

Este lunes, el equipo que dirige Víctor Estévez dominó a los rojos 3 por 1, con seis lanzadores repartiéndose el trabajo. El otro partido de la fecha, Águilas y Gigantes, fue pospuesto por motivos de electricidad y mal clima, y será celebrado esta noche a las 7:00 p. m. Los Gigantes tienen 0-7, no habiendo podido obtener su primera victoria todavía.

COLECTIVOS: A propósito del buen año de los Toros, es bueno echar un vistazo a los números colectivos de la RD para constatar quiénes dominan los distintos departamentos.

En efectividad, el Escogido está en primer lugar con 2.92 y es tercero en bateo con .261; ahí está la compensación y su buen récord. Los Toros están en segundo con 4.68, pero batean mucho, pues su promedio es de .275 con un OBP de .372. Luego siguen, en efectividad, las Águilas con un pobre 5.06 y los Gigantes con 6.75.

En bateo, el segundo lugar corresponde al Escogido con .261, seguido de las Águilas con .260 y los Gigantes últimos con .225 y OBP de .292.

¿Quién ha anotado más carreras? Los Toros con 54, un promedio de 6.7 por cada juego, y por ahí se cuela su éxito. El Escogido es segundo con 44, las Águilas 37 y los Gigantes tan solo 27 (es decir, 3.8 por cada juego). En béisbol, los colectivos son estadísticas para estudiarse, pero en general reflejan el porqué de los resultados.

LOS PREMIOS. La Lidom anunció ayer a Luis “Pipe” Urueta como Mánager del Año, el tercer premio que logran los aguiluchos en el presente torneo. Antes, habían ganado Alberto Rodríguez como Novato del Año y Gian Guzmán en calidad de Gerente del Año. Todavía falta el anuncio del MVP, que deberá caer en manos de Bryan de la Cruz, de los Toros, y del Lanzador del Año, donde uno de los candidatos fuertes es Jorge Tavárez, también de las Águilas.

Es decir que a los aguiluchos les ha ido muy bien en la serie regular, por eso la ganaron con 32-17, y ahora aspiran a asistir a la serie final buscando su corona 23. Los Leones buscan su 18 y los Toros su cuarta.

Respecto al equipo, gran mérito tiene todo el grupo de gerencia y operaciones, con el jefe máximo a la cabeza, René Francisco, un experimentado hombre de béisbol que ha tenido la responsabilidad de armar equipos campeones anteriormente en el Licey y los Gigantes. Las Águilas compraron sus servicios y cobran bien.

¿SE VA SUBERO? Este lunes, el presidente Luis Abinader apareció con un decreto novedoso para el béisbol, nombrando al abogado Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Gobierno; es decir, que va para el Palacio. (El buen amigo Antoliano Peralta fue designado el primer Ministro de Justicia de la República Dominicana).

¿Qué pasa con Subero Isa? Que preside también la comisión que estudia propuestas para un nuevo estadio de béisbol en Santo Domingo. Sobre ese tema, la comisión encargada, que integran unas nueve personas, no ha tomado decisiones todavía. ¿Seguirá Subero Isa al frente o delegarán en una nueva persona, digamos el mismo presidente de Lidom? Caso interesante, esperemos los resultados.

DE MLB.- Don Mattingly, ex coach de Toronto hasta el 2025, ahora servirá como coach de banca de los Filis de Filadelfia, allí donde su hijo Preston es Gerente General. Mattingly estuvo tres años en Toronto en iguales funciones; antes había sido mánager de los Dodgers (2011-15) y de los Marlins (2016-22).

El jardinero dominicano Jhonkensy Noel fue reclamado por Baltimore desde los Guardianes de Cleveland, que lo habían colocado en waivers la semana pasada. Noel tuvo un año malo en 2025 y espera mejorar ahora con su nuevo mánager Craig Albernaz, ex coach de Cleveland. A este muchacho en EE. UU. le dicen “Papá Noel”.