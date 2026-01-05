¿De cuáles managers aprendió más Ramón Santiago?

Haber tomado en las fuentes de Jim Leyland, A.J. Hinch y Ron Gardenhire ha sido clave en la carrera dirigencial que acaba de iniciar Ramón Santiago con los Leones del Escogido.

La carrera de un pelotero que se convierte en estratega es un viaje continuo de aprendizaje, donde el terreno de juego se transforma en un aula permanente.

De verdad que de Jim Leyland fue del que más aprendí”, resalta Santiago, quien estuvo bajo las riendas del hoy inmortal de Cooperstown durante ocho ocho años, desde 2006 a 2013 con los Tigres de Detroit.

Leyland le enseñó la regla de oro: tratar al pelotero número 28 del roster con la misma importancia que a la superestrella. La grandeza, como bien se mencionó, no reside solo en los resultados tangibles, sino en la integración y el respeto a cada miembro del equipo.

“Con él aprendí cómo tratar a los jugadores, incluido el número 28 del roster, porque decía que para ganar se necesita a todo el mundo”, subraya el ex infielder oriundo de Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana.

Estrategia general

Posteriormente, el aprendizaje continuó con AJ Hinch, a quien considera uno de los mejores managers que ha visto, especialmente por su habilidad para manejar los matchups y la estrategia general.

De Hinch, de quien fue parte de su cuerpo de coach entre 2020 y 2022 también con el equipo de la ciudad de los motores, destaca el trato que le dispensaba a ese grupo, así como a los peloteros.

“Hinch dice que el que se mete con sus coaches se mete con él. Con ese enfoque mantiene a sus coachs unidos para que ellos puedan transmitirles esa energía a los jugadores, manifiesta.

Con Gardenhire

Con relación a Gardenhire, declara que es uno de los mejores estrategas del juego que ha visto y que también conseguía una buena armonía con todos para que le dieran el ciento por ciento.

Al aplicar esta filosofía en su rol actual, especialmente con los Leones del Escogido, se observa una priorización de la química interna, un factor que él considera quizás superior a cualquier otro equipo.

Su gestión se enfoca en mantener ese “espíritu de energía” en el dugout, asegurándose de que nadie baje la cabeza, incluso en momentos de adversidad o cuando las estadísticas no reflejan el esfuerzo.

Santiago, quien debutó como manager de los Leones el primero de diciembre en sustitución del puertorriqueño Alex Cintrón.

En ese momento el conjunto escarlata ocupaba la quinta posición del torneo otoño-invernal dominicano con foja de 13-18.

A partir de ahí el Escogido ganó diez juegos y perdió nueve, obteniendo el boleto para el Round Robin el 23 de ese mes con foja general de 23-27.

Los resultados obtenidos spor el conjunto desde entonces terminando validando el movimiento realizado por el gerente Carlos Peña.

Apacible, como un viejo de 80 años, Santiago no se duerme con el pitcheo, se mantiene al día con la analítica sin marginar el toque, satanizado en los últimos tiempos, pero lo utiliza en algunos momentos de los encuentros.