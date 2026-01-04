Gian Guzmán, elegido Ejecutivo del Año

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció este domingo que Gian Guzmán, gerente

general de las Águilas Cibaeñas, fue escogido como Ejecutivo del Año del

campeonato 2025-2026, tras imponerse en la votación realizada por un jurado compuesto por 69 comunicadores deportivos a nivel nacional.

Guzmán encabezó el escrutinio al acumular 284 puntos, producto de 48

votos para el primer lugar, 13 para el segundo y cinco para el tercero, para superar a Jesús Mejía, gerente general de los Toros del Este, quien

finalizó en la segunda posición con 228 puntos, incluidos 19 votos de primer lugar.

El ejecutivo aguilucho recibió respaldo en 66 boletas, consolidando su elección gracias al desempeño deportivo de las Águilas Cibaeñas, quienes dominaron la fase regular la temporada dedicada a don Juan

Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

En el proceso de votación también fueron considerados Jaylon Pimentel, gerente de los Gigantes del Cibao, quien obtuvo 70 puntos, y Carlos Peña, de los Leones del Escogido, con 39 tantos, completando así el cuadro de finalistas.

El premio Ejecutivo del Año reconoce la labor gerencial y estratégica más destacada del campeonato, valorando aspectos como la construcción del plantel, el manejo del personal y los resultados obtenidos a lo largo de la temporada.

El jurado realizó sus escogencias mediante el método de valoración ponderada, que otorgaba cinco puntos a los votos de primer lugar, tres a los de segundo y uno a los sufragios para el tercer puesto.

El panel evaluador incluyó cinco comunicadores sin vínculos laborales, profesionales ni comerciales con las seis franquicias participantes (Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana). Además, participaron cuatro miembros de las direcciones de prensa y cadenas de transmisión de los equipos, tres comunicadores dominicanos radicados en Estados Unidos, tres cronistas internacionales establecidos en la República Dominicana y un comunicador de provincias sin organizaciones de béisbol, garantizando la equidad regional.

Las provincias representadas fueron La Altagracia, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y Peravia.

Este viernes también se anunció al ganador del premio Caballero del Año, distinción que recayó en el torpedero de los Leones del Escogido, Erik González, y el galardón al Novato del Año, que fue recibido por Alberto Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas.

El cronograma de anuncios de los más destacados del certamen continuará este lunes cuando se dé a conocer al ganador del premio Dirigente del Año.