Dominio rojo

El Escogido mantiene su dominio en el round robin, habiendo ganado dos de los tres partidos de fin de semana. Perdieron su primero el sábado 1-4 ante las Águilas, pero el domingo fueron a Santiago a un triunfo fácil de 5-2, que incluyó líos de distintos matices en el 8vo inning luego de una controversial jugada en el plato. Hasta el manager Luis Urueta fue expulsado. El Escogido en 6-2, las Águilas en 3-4.

En La Romana, los Toros vencieron a los Gigantes para su 5ta victoria con 2 derrotas, y se mantienen firmes en el segundo lugar. La noticia de ese juego es que perdieron los Gigantes y tienen 0-7. ¿Es posible?

RÉCORD DE LIDOM: El lector Andrés Pérez, de Santiago, pregunta sobre el récord de Lidom para más derrotas desde la instauración de este sistema de 4 clubes clasificados en 1986-87.

¿Cuál es el equipo con más derrotas de por vida? El round robin empezó con menos juegos, solamente 9, es decir, cada club jugaba 3 contra cada rival. Eso estuvo así los tres primeros años, pero hubo un crecimiento a partir de 1989-90 doblando la cantidad a 18, y desde entonces cada quien juega 6 partidos contra los demás.

En este formato de 18 juegos, el récord de más derrotas corresponde a los Toros del Este, cuando tuvieron una pésima marca de 1-17 en el campeonato 2003-04. ¿Tantas derrotas? Es correcto, y eso debió haber sido un tremendo fastidio.

Pero hay más... Los dos siguientes récords más malos también corresponden a los Toros, quienes tuvieron 1-16 en los campeonatos 2001-02 y 2006-07. Es muy pesado pensar en una actuación similar, y los Toros han enfrentado la situación en 3 oportunidades.

Un cuarto peor récord está en poder de las Águilas Cibaeñas, quienes tuvieron 2-18 en el campeonato 2008-09. Lo curioso del caso es que el año anterior, los aguiluchos fueron campeones de Lidom, el período aquel en que la Serie del Caribe se celebró en Santiago y Licey sustituyó a Puerto Rico, que tenía problemas internos. Licey se proclamó campeón y fue acusado de “robarse el monumento”.

CON VENEZUELA: La situación de tensión en Venezuela está relacionada también con la Serie del Caribe y la Serie de las Américas 2026.

¿Por qué? En primer lugar, porque el pasado mes de noviembre tres equipos de la Confederación del Caribe (Puerto Rico, RD y México) decidieron no asistir al clásico que sería celebrado en Caracas debido a la situación política incierta imperante. El gobierno de los Estados Unidos tenía en movimiento todo un aparataje relacionado con la situación de Nicolás Maduro, lo cual ha generado un escenario de película que seguiremos viendo en un futuro cercano.

Eso empeora la situación del béisbol. En primer lugar, la liga venezolana está en semifinales, y allí hay más de 20 peloteros dominicanos encabezados por los lanzadores César Valdez y Esmil Rogers. Se desconoce qué decidirán los venezolanos, si el torneo pudiera colapsar o lo continuarán para dar una apariencia de “normalidad”.

Es probable, igualmente, que no puedan continuar si hay movimientos sociales que conviertan al país en inestable.

De otro lado, la llamada Serie de las Américas está anunciada en la misma fecha de la Serie del Caribe, del 1 al 7 de febrero, e incluye a Venezuela, Argentina, Colombia, Curazao, Nicaragua, entre otros países. ¿Mantendrán el evento o será suspendido? Me parece que los peloteros de otros países no se sentirán cómodos al viajar a Venezuela en las próximas semanas. Allí el lío viene; la tensión se mantendrá, sin lugar a dudas.

DESORDEN: Los equipos de Lidom que intervienen en el round robin deben combinarse con la dirección de Lidom para ver si controlan el desorden del tiempo que existe actualmente. El desorden está centrado en las reclamaciones, la verificación, el resultado, etc. El tiempo que se toman en cada caso a veces llega a 5 minutos, y por ello los partidos están pasando fácil de 3 horas y media, y con frecuencia alcanzan las 4 horas.

Observamos un numeroso grupo de árbitros jóvenes desde que inició el torneo, una nueva camada, y por ahí debe estar el problema. No tienen conciencia, tienen poca experiencia y tampoco ayuda el centro de revisiones.

Pronto, en MLB veremos un robot decidiendo las reclamaciones para fines de agilizar el juego (mucho más allá). ¿No me creen?.