Conner Greene lanza en grande y los Leones del Escogido derrotan a las Águilas Cibaeñas

Una gran salida de Conner Greene junto al bateo oportuno de los Leones del Escogido les dio un triunfo 5-2 sobre las Águilas Cibaeñas este domingo en el estadio Cibao, de esta ciudad.

La única vuelta contra el abridor de los campeones nacionales y del Caribe se produjo en el segundo capítulo cuando caminó a dos hombres y permitió un sencillo, llenando las bases, pero posteriormente se autorrelevó para tirar otros cuatro innings de un solo hit y una base por bolas. Con su actuación, Green (1-0) ganó el juego, consiguiendo dos ponches.

La victoria de los capitaleños (6-1) los mantiene en la primera posición del Todos contra Todos. Con su marca de 3-4, las Águilas siguen en el tercer puesto del Todos contra Todos.

Los melenudos marcaron dos anotaciones frente a Abdiel Mendoza en el segundo episodio, el cual fue iniciado con imparable de Junior Lake al central, seguido de otro incogible de José Marmolejos al prado derecho. Un doble de Jorge Mateo al bosque derecho llevó a Lake a la registradora, donde Marmolejos fue puesto out al intentar anotar luego de un tiro desviado del intermedista Ezequiel Durán, y con el que Mateo se internó en la antesala para posteriormente anotar con piconazo de Elier Hernández por tercera.

En el quinto acto, contra Luis Felipe Castillo, un doble a la pared entre los jardines izquierdo y central por parte de Sócrates Brito empujó a Erik González desde la inicial con la tercera rayita roja. Brito pasó a la antesala con un movimiento ilegal del lanzador y anotó con piconazo de Lake al campocorto.

Los locales agregaron una más a la pizarra en el octavo ante Patrick Weigel, que caminó a Geraldo Perdomo y pegó pelotazo a Durán para luego permitir indiscutible remolcador de Cristhian Adames al prado derecho. Sin embargo, en la parte baja, un doble de Raimel Tapia al bosque izquierdo, llevó a Jonathan Guzmán desde la inicial a la goma, en una jugada revisada y que inicialmente fue llamada out.

La rectificación de la jugada provocó que los fanáticos lanzaran basura al terreno, deteniendo el partido por unos minutos. Al reanudarse la acción Jean Henríquez tiró un lanzamiento pegado a González, generando una discusión entre él y el receptor Elih Marrero, lo que vació las bancas de ambos conjuntos e hizo que el campocorto escarlata fuera expulsado.

Mendoza (0-1) fue el lanzador derrotado al permitir las dos primeras carreras de los capitaleños. El salvamento fue para Stephen Nogosek (1) al presentarse en el noveno en blanco.

Por los melenudos, Mateo se fue de 3-2, con dos dobles, una producida, una anotada, boleto y base robada; Brito, de 4-1, con doble, una impulsada, una anotada y una transferencia; Lake, de 5-1, con una empujada y una anotada, y González, de 4-2, con una anotada. Por los santiagueros, Adames bateó de 3-2, con remolcada, anotada y transferencia, y Aderlin Rodríguez, de 3-1, con base por bolas.

Este lunes, el Escogido recibirá en el Quisqueya a los Toros del Este a las 4:00 de la tarde.