De la Cruz domina desde el montículo y las Águilas detienen invicto de los Leones

Las Águilas Cibaeñas impusieron su vuelo este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Con un hermético pitcheo de Óscar De la Cruz y una ofensiva de 11 imparables, incluidos cuatro de Aderlín Rodríguez, el conjunto amarillo derrotó 4-1 a los Leones del Escogido, quitándoles el récord invicto en la serie semifinal 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

De la Cruz firmó una actuación dominante al completar seis entradas en blanco de solo dos hits, otorgando apenas un boleto y recetando cuatro ponches. El derecho mantuvo el juego sin hits hasta el quinto episodio y mostró una eficiencia envidiable, enfrentando a 20 bateadores, apenas dos por encima del mínimo.

Por el lado ofensivo, Ezequiel Durán encendió la leña cibaeña en el primer episodio al remolcar a Leody Taveras con un sencillo. Luego de un imparable de Aderlín Rodríguez, Jonathan Clase impulsó a Durán con otro hit; en la misma jugada, un error del jardinero derecho permitió que Rodríguez anotara la tercera carrera amarilla, sellando una ventaja suficiente para asegurar la victoria.

Las Águilas (3-3) lograron su segundo triunfo consecutivo para acercarse al segundo lugar de la tabla, ocupado por los Toros del Este (3-2). En el proceso, le quitaron el invicto a los Leones (5-1), que se mantienen como líderes del Round Robin pese a sufrir su primera derrota.

El éxito fue para De la Cruz (1-0) y la derrota recayó sobre José Urquidy (0-1), mientras Burch Smith se acreditó el salvamento.

Las Águilas iniciaron su vuelo con tres carreras en el primer episodio. La ofensiva arrancó cuando Leody Taveras negoció boleto, se robó la intermedia y anotó gracias a un sencillo remolcador de Ezequiel Durán. Acto seguido, tras imparable de Aderlín Rodríguez al jardín izquierdo, Jonathan Clase conectó otro indiscutible que impulsó a Durán; un error de fildeo del patrullero derecho en la jugada permitió que Rodríguez también anotara la tercera vuelta. El sencillo de Clase sacó de juego a Urquidy, debutante abridor de los Leones.

Los aguiluchos volvieron a la carga en el tercer episodio. Cristhian Adames recibió transferencia, robó la intermedia y llegó al plato gracias a un sencillo remolcador de Aderlín Rodríguez al jardín izquierdo, ampliando la ventaja a 4-0.

Los Leones marcaron su única carrera (4-1) en el octavo inning mediante un doble de José Marmolejos y un sencillo productor de Franchy Cordero.

En el séptimo episodio, el dirigente aguilucho Luis “Pipe” Urueta confió la responsabilidad a Jonathan Hernández, quien cumplió con una entrada en blanco. El derecho Carlos Belén permitió una carrera en el octavo, fue relevado por Andrew Pérez (0.2), y Burch Smith selló la victoria con un noveno episodio sin contratiempos.

Urquidy, abridor rojo, fue castigado con tres carreras —una inmerecida— y tres hits en dos tercios de entrada. El relevo escogidista estuvo a cargo de Patrick Halligan (1.1), Grant Gavin (1.1, una carrera), Jefry Yan (0.2), Alexander Colomé (1.0), Héctor Neris (1.0), Aneurys Zabala (0.1), Carlos Teller (1.0) y Stephen Nogosek (1.0).

Aderlín Rodríguez encabezó la ofensiva de las Águilas al batear de 5-4, con una carrera empujada y una anotada. Ezequiel Durán y Jonathan Clase se fueron de 3-1, con una impulsada cada uno. Cristhian Adames, Leody Taveras y Steward Berroa conectaron un sencillo.

Por los Leones, Franchy Cordero bateó de 1-1, con una empujada; Raimel Tapia se fue de 4-3; José Marmolejos conectó un doble y Jorge Mateo aportó un sencillo.

Las Águilas Cibaeñas recibirán este domingo a los Leones del Escogido en el Estadio Cibao. El encuentro está pautado para iniciar a las 4:00 p. m.