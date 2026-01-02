Sócrates Brito batea de 5-4, incluido un jonrón, Leones vencen Toros y extienden invicto

A ritmo de 14 hits, los Leones del Escogido extendieron su invicto a 5-0 al derrotar la noche de este viernes a los Toros del Este 10-5 en el estadio Francisco A. Micheli, de esta ciudad.

El triunfo aleja a los campeones nacionales y del Caribe a dos juegos del segundo lugar, que ocupan precisamente los Toros con marca de 3-2.

Los melenudos madrugaron con tres anotaciones en el primer episodio contra Justin Courtney producto de base por bolas a Erik González, sencillo de Sócrates Brito al jardín izquierdo, un doble robo y un rodado de Yamaico Navarro a la inicial que remolcó Brito. Las bases se llenaron con boletos a Raimel Tapia y Jorge Mateo, y un imparable de José Marmolejos al prado derecho empujó otras dos para los visitantes.

Los romanenses fabricaron dos rayitas en la parte baja del primero, pero los escarlatas ampliaron ventaja en el segundo con otras dos vueltas gracias a indiscutible de Junior Lake al bosque derecho, pasando a segunda por robo y anotando con incogible de González al jardín izquierdo. Un sencillo de Navarro a la misma zona produjo la quinta de los rojos.

Los capitaleños sumaron una más en el cuarto, pero luego de dos outs en el quinto, ante Anderson Severino, Michael De la Cruz conectó indiscutible al bosque izquierdo, se estafó la intermedia y anotó con doble al central por parte de Jonathan Guzmán, quien alcanzó la goma con la octava de los escogidistas tras imparable de Lake frente a Jhan Maríñez.

En la parte baja, el conjunto naranja llenó las almohadillas y un doble de Eloy Jiménez al jardín izquierdo contra Phillips Valdez llevó a tres corredores a la registradora, aunque dos de esas carreras fueron a la cuenta de Travis Lakins, que terminó sin decisión al no completar las cinco entradas reglamentarias.

Brito pegó un cuadrangular de dos vueltas por el prado derecho en el octavo ante Miguel Castro para colocar el juego 10-5

Hansel Marcelino se alzó con la victoria (1-0) luego de presentarse en 1.1 innings en blanco, consiguiendo dos ponches. Courtney (0-1) fue el lanzador derrotado al permitir las tres anotaciones del primer acto.

Por los melenudos, Brito se fue de 5-4, con jonrón, tres empujadas, dos anotadas y dos bases robadas; González, de 4-2, con doble, tres anotadas, una producida, transferencia y base robada; Lake, de 4-2, con dos anotadas, una impulsada, una base por bolas y una base robada, y Marmolejos, de 4-2, con dos remolcadas, transferencia y una base robada. Por los taurinos, Jiménez bateó de 3-1, con doble y cuatro empujadas, y Liberato, de 3-1, con doble, anotada y boleto.

Los Leones volverán al Quisqueya este sábado para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a las 4:00 de la tarde.