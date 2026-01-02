Patrick Halligan, desde Puerto Rico, reforzará el bullpen de los Leones del Escogido

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, informó que el equipo rojo contrató al refuerzo a Patrick Halligan, un relevista que recientemente brilló en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

El derecho de 25 años completó su segunda temporada con los Indios de Mayagüez, donde colocó 2.82 de efectividad y 1.07 de WHIP, con 30 ponches en 22.1 episodios en los cuales no concedió cuadrangulares.

En el 2024-25 también trabajó con Mayagüez en el circuito puertorriqueño, logrando 21 ponches en 17.2 entradas, WHIP de 1.01 y 2.04 de porcentaje de carreras limpias, además de un récord de 2-1.

En el verano participó en las Ligas Menores de los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. También perteneció a los Reales de Kansas City, organización que lo seleccionó en el Draft Amateur del 2021 desde Pensacola State.

“Halligan aporta profundidad y versatilidad a nuestro cuerpo de lanzadores. Es un brazo con carácter, preparado para asumir distintos roles y competir en momentos importantes, algo fundamental en esta etapa del Round Robin”, declaró el gerente general Carlos Peña.l

Los Leones, que se encuentran en el primer lugar del Round Robin con récord de 4-0, tendrán a Halligan en su roster para el partido de esta noche a las 7:30 contra los Toros del Este, en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana.