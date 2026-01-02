Gigantes ratifican a Jefry Sierra como manager para el resto de la temporada

Los Gigantes del Cibao informaron que han ratificado a Jefry Sierra como dirigente del equipo para el resto de la temporada, luego de haber asumido inicialmente el cargo de manera interina.

La información fue ofrecida por el presidente de operaciones de la franquicia, Alfredo Acebal Rizek, quien destacó la confianza de la organización en el trabajo que viene realizando Sierra y aseguró que contará con todo el respaldo de los ejecutivos para continuar al frente del conjunto.

“Jefry tiene todo nuestro apoyo y la confianza necesaria para que pueda seguir realizando su trabajo de la mejor manera. Creemos en su capacidad y liderazgo”, expresó Acebal Rizek.

Junto a Sierra, la organización también ratificó a Kremlin Martínez como coach de banca para el resto de la temporada, manteniendo la continuidad del cuerpo técnico en esta etapa del campeonato.

Los Gigantes del Cibao presentan marca de 0-4 en el Todos contra Todos y visitan a las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya de Santiago para su segundo enfrentamiento entre ambos equipos en esta fase del torneo.

La gerencia de los Gigantes del Cibao reiteró su compromiso de seguir trabajando en conjunto para revertir la situación actual y competir con intensidad en lo que resta de la temporada.