Fe de errata

“Errar es de humanos” dijo el filósofo romano Séneca. Reconocer los errores es de sabios, ayuda a crecer.

En la pasada entrega cometí uno que rebotó. Bryan de la Cruz no disparó cuatro jonrones en la serie regular en el estadio Francisco Micheli de La Romana, fueron tres y no igualó la marca establecida en 1983-84 por Jorge Bell. Mi amigo Tony Grullón me lo señaló, cosa que agradezco. A Tony hay que oírle en materia de estadísticas históricas del béisbol dominicano. Autodidacta, extremadamente detallista y sobre todo apasionado por esa labor, me recuerda a Bienvenido Valette Lora, asimismo, apasionado, detallista y autodidacta. Su columna diaria Efemérides Deportivas en el desparecido vespertino Ultima Hora es todavía material obligado de consulta cuando se escudriña el pasado de esta actividad.

Grullón desenterró un jonrón de Alonzo Perry disparado en 1951 que colocaron la cifra vitalicia del recordado jugador del Licey en cincuenta. Ocurrió que en el torneo de 1951 se efectuó una serie de tres juegos entre Licey y Escogido para definir el ganador de la primera etapa ganada por los rojos y en ella Perry conectó un cuadrangular que no fue registrado dentro de la actuación de la serie regular, como debió ser acorde al reglamento que indica: los resultados de un evento para definir una posición en una etapa cualquiera son parte de esta. Ese hallazgo tiene una importancia histórica mayúscula, aunque la crónica y los actuales analistas de la actividad le hayan prestado escasa atención.

El señalamiento del inicio sobre los jonrones en la sede de los Toros fue acompañado con la información que Jason Hart, un refuerzo de ese equipo en 2002-03 también conectó cuatro jonrones allí. Obviamente las indicaciones del amigo me intimaron a revisar mis datos emergiendo en consecuencia que además de Bell, Hart y este año Eloy Jiménez, asimismo lograron cuatro jonrones en una campaña regular en el parque romanense, Randy Velarde en 1987-88 y Luis Terrero en 2005-06.

Ese descubrimiento es una prueba que reconocer los errores y acometerse a comprobarlos y enmendarlos produce un resultado positivo. Las memorias humanas están desbordas de ejemplos en ese sentido.