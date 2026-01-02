Águilas dan tres H4 y hit decisivo de Julio Rodríguez para vencer a Gigantes en 10 entradas

Las Águilas Cibaeñas tuvieron un séptimo episodio de tres jonrones y Julio E. Rodríguez disparó un sencillo con las bases congestionadas para darle el triunfo en 10 entradas 8-7 sobre los Gigantes del Cibao.

Con la derrota de los Toros del Este (3-2) ante los Leones del Escogido (5-0) ahora las Águilas, que comienzan bien el año, se ponen a un juego en esta semifinal round robin que retorna después de la pausa de fin de año.

Las Águilas se recuperaron de un rally de cinco vueltas de los Gigantes en el octavo, además de que también vieron a los macorisanos irse delante 7-6 en la alta del capítulo 10.

Adisyn Coffey tuvo problemas en el décimo y además de permitir la del empate le dejó una herencia negativa a Bryan Rodríguez al encontrar las bases llenas.

Fue entonces cuando llegó el hit decisivo de Rodríguez en un capítulo de dos carreras para las rapaces que se ponen con 2-3 al dejar en el terreno a los francomacorisanos que aún no consiguen ganar en cinco juegos.

La particularidad de los jonrones de Clase y Encarnación es que fue abriendo la baja del séptimo y ambos al primer lanzamiento servido por el relevista Reymin Guduán. El palo de Encarnación salió por encima del paredón (385) verde del Estadio Cibao.

El bambinazo de Berroa, por el prado izquierdo, llegó después de dos outs, calculado en 376 pies.

La victoria fue para Yoan López (2-0) y perdió Coffey.

Ángel Genao abrió la parte baja del sexto con un doble por el lado izquierdo que se abrió a zona foul ante el relevista Wandy Peralta. Se movió a tercera por intento de toque de sacrificio de Steward Berroa quien ancló en tercera luego de un disparo errático del antesalista.

Leody Taveras siguió con un sencillo al short y Genao bajó con la primera aguilucha. Para fortuna de los francomacorisanos, Peralta ajustó y retiró los siguientes tres bateadores.

El empate llegó en la primera del séptimo ante Junior Fernández. Un boleto a Pablo Reyes y sencillo de Leury García lo llevó a tercera. Melvin Mercedes trajo la del empate con un elevado de sacrificio al prado izquierdo.