Las Águilas Cibaeñas contratan a un receptor y tres pitchers refuerzos

Con el objetivo de fortalecer áreas clave en la postemporada de la Liga Dominicana de Béisbol, la gerencia de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció oficialmente la contratación de cuatro nuevos refuerzos: el receptor Sebastián Rivero y los lanzadores AJ Puckett, Vidal Nuño y Luis Leroy Cruz.

Estas integraciones buscan equilibrar el bullpen y aportar profundidad en la receptoría para enfrentar los compromisos decisivos del actual Todos contra Todos.

Rivero, receptor con tres años de experiencia en las Grandes Ligas, llega procedente de los Tiburones de La Guaira, de Venezuela. El bateador derecho, nativo de Maracay, viene de registrar una destacada actuación ofensiva con promedio de .286 y un OPS de .762. En 84 turnos al bate, conectó 24 imparables, incluidos seis extrabases (cuatro dobles y dos jonrones), remolcando 15 carreras. Su capacidad para manejar el pitcheo y su bateo oportuno serán vitales para el conjunto aguilucho.

El staff de pitcheo aguilucho recibe tres brazos con experiencia en ligas invernales y escenarios de alta presión:

Puckett, lanzador derecho de 30 años, es un conocido de la liga tras brillar en el Round Robin 2024-2025 con los Tigres del Licey, dejando récord de 2-0 y efectividad de 1.80. Este año, en la sucursal Doble A de los Cachorros de Chicago, trabajó 51 episodios con una sólida efectividad de 3.35, demostrando ser un relevista confiable y capaz de aportar entradas de calidad.

Nuño, veterano zurdo de 38 años, cuenta con amplia trayectoria en las Grandes Ligas con los Yankees, Mariners, Diamondbacks y Rays. Viene de una destacada actuación en México con El Águila de Veracruz, donde registró una efectividad de 2.05 y 21 ponches en 22 entradas. Además, su experiencia previa con los Toros del Este en 2023 le permite una rápida adaptación al circuito dominicano; en esa temporada no permitió carreras limpias en cinco presentaciones como relevista.

Cruz, zurdo puertorriqueño, llega desde los Indios de Mayagüez. Aporta versatilidad al roster, tras desempeñarse mayormente como abridor en la liga de Puerto Rico, donde acumuló 35.2 entradas lanzadas, con efectividad de 3.79 y 24 ponches.

Se espera que los cuatro jugadores se integren de inmediato al equipo en el Estadio Cibao para estar disponibles en el roster activo del Round Robin.