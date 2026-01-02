1,369 jonrones conectados en semifinales y Round Robin

La historia del béisbol registra que hasta el jueves 1 de enero del naciente año se han disparado la cantidad de 1,369 jonrones en los seis estadios que se han celebrado al menos un partido de series semifinales y Round Robín. De esta cantidad 43 han sido grand slam.

Las semifinales se iniciaron por primera vez en la campaña de 1955-56, cuando las reglas indicaban que el conjunto que dominaba la serie regular avanzaba de manera directa a la final y esperaba el desenlace entre los que ocupaban los puestos 2 y 3, clubes que al principio disputaban un 3-2.

Mientras que desde 1956-57 hasta la zafra de 1982-83 se efectuó al mejor de un 5-3.

En el torneo de 1983-84 se produjo el nacimiento de dos nuevas franquicias, los Azucareros del Este hoy Toros y los Caimanes del Sur, conjunto que apenas permaneció por cinco estaciones y tenían como sede el memorial parque deportivo de San Cristóbal, hoy Temistocles Metz.

Mientras que los Caimanes permanecieron se jugaban desde la temporada 1983-84 hasta 1985-86 dos series particulares. La serie semifinal A, integrado por el equipo que dominaba la regular, el cual se medía al ocupante del cuarto puesto, en tanto que el segundo y el tercero se medían entre si en una serie al mejor de un 7-4 y los ganadores de cada serie se enfrentaban en la final para definir el campeón de la justa.

Esos 1,369 jonrones se han disparado en los siguientes estadios e incluyen 8 conectados en San Cristóbal.

En el estadio Juan Marichal, se han conectado 396 bambinazos en semifinales, de estos 10 han sido grand slam; en el parque Cibao la cifra es de 366, de los cuales 14 han sido con los sacos repletos, en el Julián Javier se han martillado 251, de los cuales 9 han sido con las bases congestionadas, en el Tetelo Vargas la cantidad de vuelacercas conectados es de 223, estos incluyen a 9 grand slam y en el Francisco Micheli se han volado las verjas en 124 ocasiones, de estos solo hay un grand slam en semifinales y Round Robin y el protagonista fue lonzo Powell, quien era cuarto bate de las Estrellas. Su jonrón se produjo el domingo 19 de enero de 1992 frente a Scott Centala , de los Toros en la primera entrada. Los paquidermos ganaron 10-3.